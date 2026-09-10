Santa María de Fe: piden restauración urgente de histórica imagen de la Virgen

El sacerdote Hugo Maidana, uno de los párrocos de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, realizó una solicitud urgente para intervenir la imagen de la Virgen Santa María, patrona de la capital de la fe misionera.

La histórica imagen de la Virgen María presenta una visible fisura en la parte superior y un avanzado deterioro de su pintura.

La situación genera preocupación entre los feligreses y, por esa razón, el párroco realizó la solicitud para preservar la pieza.

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El sacerdote recordó que la imagen de la Virgen Santa María de Fe tendría alrededor de 400 años de antigüedad y advirtió que el paso del tiempo ya dejó visibles señales de deterioro en la escultura.

“Yo veo que la pintura se va cayendo y la imagen necesita una restauración urgente. No podemos esperar a que el deterioro sea mayor”, manifestó Maidana.

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El párroco sostuvo que la recuperación de la imagen no debe ser responsabilidad exclusiva de la parroquia o de la diócesis, sino que requiere el acompañamiento de las autoridades y del Gobierno Nacional, debido al valor histórico, cultural y religioso de la pieza.

Por su parte, la encargada y guía turística del Museo Diocesano de Artes de las Reducciones Jesuíticas, Irma Ramírez, recordó que la imagen de la Virgen María sería una de las imágenes más antiguas y más grandes que se conservan en el país y que es obra de los guaraníes tras la influencia de los jesuitas en la zona.

“La imagen de la Virgen que se encuentra en la iglesia de Santa María de Fe y que cada año sale en procesión, es de la época misional. Es una obra indígena de 2,30 metros de altura y, probablemente, sea la imagen antigua más grande de la Virgen María que se conserva en el país. Está tallada en madera policromada y constituye una pieza de enorme valor histórico, cultural y religioso”, indicó Ramírez.

La encargada explicó que la imagen es una réplica guaraní de una pequeña estatuilla venerada en el siglo XVI en Bélgica, con la que llegaron los misioneros, y que originalmente formaba parte del retablo principal de la antigua iglesia jesuítica de esta misión.

“Más o menos, se estima que la obra fue producida alrededor del año 1670. La imagen original que sirvió de inspiración llegó desde Bélgica”, indicó.

Ramírez recordó que las esculturas de mayor tamaño, como la imagen de la Virgen Santa María de Fe, fueron realizadas por artistas guaraníes y corresponden a réplicas de las esculturas de menor tamaño elaboradas por los maestros jesuitas.

En ese sentido, explicó que la imagen de la Virgen Santa María de Fe es una de esas réplicas realizadas por los artistas indígenas.

Constituye una de las piezas más representativas del patrimonio religioso y cultural de la comunidad.