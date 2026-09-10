Subasta Senabico: dónde y cuándo se podrán verificar los vehículos ofrecidos

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) anunció el calendario oficial de exhibición de los bienes que formarán parte de su próxima gran subasta pública, programada para el 24 de septiembre.

Los interesados en participar del remate podrán verificar de forma presencial el estado de los vehículos, camiones, acoplados, instrumentos agrícolas, bicicletas y demás ítems disponibles durante las jornadas de exposición que se llevarán a cabo del 17 al 23 de septiembre, en el horario de 08:30 a 13:00.

Para facilitar la fiscalización por parte de la ciudadanía, la institución dispuso dos puntos de exposición según el tipo de bien:

Depósito de Sajonia: Concentrará la exhibición de automóviles, camionetas, herramientas y bicicletas.

Depósito de Limpio: Albergará los camiones, carretas e implementos de gran porte.

Asimismo, la institución informó que la ubicación detallada de los inmuebles incluidos en el remate se encuentra disponible mediante códigos QR habilitados en sus canales oficiales.

Lea más: Subasta de Senabico: rematarán inmuebles y vehículos comisados al crimen organizado

Datos clave de la subasta:

Fecha del remate: 24 de septiembre

Hora: 09:00

Lugar: Centro Militar Naval Aeronáutico (Cemina), ubicado en Punta Brava c/ Avda. Madame Lynch, Asunción.

Para consultas adicionales, la Senabico habilitó las líneas de contacto telefónico (021 603 360) y el número de atención vía WhatsApp (0974 521 205), además de su sitio web oficial www.senabico.gov.py.