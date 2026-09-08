Subasta de Senabico: rematarán inmuebles y vehículos comisados al crimen organizado

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) anunció la realización de su XXII Subasta Pública, programada para el próximo 24 de septiembre.

En esta edición, la institución pondrá a disposición del público un variado lote de inmuebles, rodados de gran porte y vehículos particulares que fueron comisados e incautados en el marco de causas judiciales y operativos contra las redes del crimen organizado y el narcotráfico.

La actividad tendrá lugar en el Centro Militar Naval (Cemina), ubicado en las calles Punta Brava c/ Avda Madame Lynch a partir de las 9:00.

Inmuebles e instalaciones comerciales

Entre las propiedades ofertadas en esta subasta se destacan inmuebles con un importante potencial comercial y residencial. Llama la atención un tinglado comercial e industrial de 360 m² ubicado en Mariano Roque Alonso, sobre Coronel Félix Bogado casi Comuneros. La propiedad cuenta con un contrato de alquiler vigente que genera una renta de G. 12.000.000 mensuales, ofreciéndose con un precio base de subasta de G. 172.200.000.

Pedro Juan Caballero (Amambay): Vivienda ocupada en la zona del estadio 2 de Mayo (calle Colón casi 12 de Junio), con una superficie de 310 m² (Finca N° N01/16107 y Cta. Cte. Ctral. N° 29-0313-04). Base de venta: G. 414.750.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodados pesados y vehículos particulares

La oferta se complementa con un variado lote de transporte pesado y liviano:

Camiones y utilitarios: Se subastará un camión granelero Scania R310 (2005) con base de G. 45.000.000, junto a un Scania P094 (1999) por G. 30.000.000, un Kia K2700 (2020) por G. 25.000.000, un Mercedes Benz 814 (1995) por G. 21.000.000 y un acoplado transganado de 3 ejes por G. 30.000.000.

Lea más: Caso Navis: granja del narcotráfico, rodados y dinero, comisados de una red criminal

Vehículos particulares: Entre las camionetas destacan una Toyota Hilux (2012) con base de G. 30.000.000, además de una Volkswagen Tiguan (2012) y una Kia Sportage (2011), ambas con bases de G. 15.000.000. En el segmento de sedanes figuran un Mercedes Benz C250 (2007) a G. 15.000.000 y un Mercedes Benz C230 Kompressor (1999), presentado como la opción más accesible del remate con una base de solo G. 5.000.000.

Para los interesados en verificar el estado de los bienes muebles, las exhibiciones de los vehículos, camiones y acoplados se llevarán a cabo entre el 17 y el 23 de septiembre en los depósitos de la institución. Las consultas sobre las condiciones de participación y los detalles del remate se canalizan a través de la línea habilitada 0974 521 205.