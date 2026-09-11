Caso Renato: familia dice que agotará instancias internacionales para que se haga justicia

Rosa Angulo, abuela materna de Renato, habló con ABC y calificó la reciente resolución como un golpe devastador para sus seres queridos. Detalló que, tras siete años de lucha judicial, el proceso estuvo marcado por irregularidades y una falta de valoración adecuada de las pruebas presentadas durante el juicio oral.

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La familia cuestionó las afirmaciones vertidas sobre la salud del niño durante el proceso. Según Angulo, se difundieron versiones sobre una supuesta cardiopatía incompatible, que no se ajustan a los informes médicos realizados por especialistas tanto locales como del exterior.

Cuestionamientos a la atención médica

La abuela de Renato relató que el niño contaba con controles periódicos y que los estudios previos descartaban una condición de gravedad. La familia sostiene que los resultados de la autopsia, que mencionaban un corazón agrandado, contradicen los exámenes realizados apenas tres meses antes del fallecimiento.

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Además, la familia denunció falencias graves en el sanatorio Migone durante la crisis que sufrió el niño. Según el testimonio que relató Angulo, la médica tratante no contaba con la certificación necesaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y no activó el código rojo de emergencia a tiempo.

La familia afirmó que pasaron 17 minutos desde el primer pedido de auxilio hasta que otra profesional intervino para activar el protocolo de emergencia. Para los allegados, este tiempo de espera resultó fatal.

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Familia accionará internacionalmente

Ante la firmeza de la absolución dictada por la Corte, la familia decidió elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Angulo enfatizó que el objetivo no es la venganza, sino lograr que se establezcan responsabilidades claras y se eviten situaciones similares en el futuro.

La familia también criticó la actuación de la Fiscalía y de los jueces que intervinieron en el proceso. Según la abuela, el Estado abandonó a las víctimas, a pesar de contar con pruebas documentales y grabaciones que, a su criterio, demostraban la negligencia en la atención brindada a Renato.

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Finalmente, la familia lamentó la influencia política que, según denunciaron, rodeó el caso durante estos años. A pesar del desgaste emocional tras siete años de litigio, los parientes de Renato aseguraron que mantendrán su lucha para que el caso no quede en la impunidad y se garantice una mejor atención médica.