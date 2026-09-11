Cuestionan millonario desembolso a Municipalidad de Juan de Mena pese a balances rechazados

La Municipalidad de Juan de Mena recibió un desembolso de G. 4.927 millones, una transferencia que genera cuestionamientos de parte de la concejal municipal Sonia Bernal (ANR), quien puso en duda los mecanismos de control aplicados antes de liberar los recursos públicos.

La edil sostiene que el millonario desembolso resulta llamativo teniendo en cuenta que, según denunció, la administración del intendente Favio Díaz (PLRA) viene enfrentando cuestionamientos en materia de rendición de cuentas.

Bernal afirmó que durante tres años consecutivos la Junta Municipal rechazó los balances generales y las ejecuciones presupuestarias de la administración comunal.

Ante esta situación, cuestionó cómo la Municipalidad pudo acreditar ante el Ministerio de Economía el cumplimiento de los requisitos para acceder a los recursos.

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¿Qué documentación se presentó?

Uno de los principales cuestionamientos de la concejal apunta a la documentación utilizada para justificar la transferencia.

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Bernal afirmó que existen documentos que son objeto de cuestionamientos y que, según su denuncia, podrían contener información que no se corresponde con las rendiciones realizadas ante la Junta Municipal. Incluso planteó la posibilidad de que algunos documentos sean presuntamente fraguados.

“Esta es una situación grave, que deberá ser esclarecida mediante la revisión de los documentos y antecedentes que respaldaron la transferencia”, indicó la edil.

Cuestionan el papel de los organismos de control

Bernal pidió conocer qué documentación recibió el Ministerio de Economía y Finanzas, quién verificó su autenticidad, qué informes respaldaron la autorización y si efectivamente se constató la situación de las rendiciones municipales.

Bernal también reiteró la situación procesal del intendente Fabio Díaz, quien, según la concejal, se encuentra imputado en una causa penal.

Antecedentes

El intendente de Juan de Mena, Fabio Díaz (PLRA), fue imputado el 28 de diciembre de 2025 por el fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía de Emboscada, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

El Ministerio Público atribuyó a su administración un supuesto perjuicio patrimonial de G. 553.509.864, correspondiente a hechos registrados durante los ejercicios 2022 y 2023.

Según la investigación fiscal, durante 2023 se detectó una diferencia de G. 186.514.454 entre los recursos recaudados por la Municipalidad de Juan de Mena en concepto de tasas, impuestos y contribuciones y los montos efectivamente depositados en las cuentas municipales habilitadas. La Fiscalía sostuvo que esos recursos presuntamente no fueron ingresados a las cuentas institucionales.

A esto se sumaron presuntas irregularidades en obras públicas. La investigación detectó que la construcción de canales de hormigón en distintos puntos del distrito habría sido pagada en su totalidad en dos oportunidades, pese a que los trabajos no fueron culminados. El supuesto perjuicio en este caso fue estimado en G. 196.288.010.

También fue investigada la construcción de un pavimento tipo empedrado en la compañía Santa Lucía, en las inmediaciones de la Escuela Básica N.º 6.720 Santa Lucía. Según la Fiscalía, la obra habría sido pagada en su totalidad en dos oportunidades sin ser concluida, generando otro supuesto daño patrimonial de G. 170.707.400.

En aquel entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bloqueó las transferencias de royalties, Fonacide y otras compensaciones a la Municipalidad de Juan de Mena debido a la falta de rendición de cuentas de los recursos recibidos durante 2023. La medida implicó que la comuna no pudiera acceder a importantes recursos estatales que podían ser destinados a obras y servicios para la población.

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En este contexto, llama la atención que actualmente se haya concretado nuevamente un desembolso millonario de recursos estatales para la Municipalidad de Juan de Mena, pese a los antecedentes señalados.

ABC intentó comunicarse con el intendente Fabio Díaz para conocer su versión sobre la situación y las denuncias formuladas, pero no respondió las llamadas realizadas a su teléfono. Su postura queda abierta para ser incorporada en caso de que desee referirse a los cuestionamientos.