Crece malestar por abandono de rutas en Cordillera, mientras MOPC promociona supuestas obras

En la ruta Arroyos y Esteros–Tobatí, en el km 53 de la PY02, y en el acceso a Juan de Mena, km 100 de la PY03, usuarios y autoridades locales denunciaron que no se observan intervenciones reales, pese a los anuncios oficiales. Los caminos continúan en estado crítico y con tramos intransitables, debido a enormes baches.

Pobladores de las citadas comunidades denunciaron que la falta de mantenimiento se arrastra desde hace años y que el problema se agrava con el paso del tiempo. Baches profundos y erosiones, en sectores donde el tránsito se vuelve riesgoso, forman parte del cotidiano viacrucis.

En días de lluvia, la circulación de vehículos se complica aún más, porque el agua tapa los peligrosos hoyos.

La concejal de Juan de Mena, Sonia Bernal (ANR) indicó que en febrero de este año el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) colocó señalizaciones de advertencia de peligro en el tramo del kilómetro 100, pero hasta la fecha no se evidencian avances concretos.

“Hace más de tres años que venimos con este problema y no hay una solución real”, criticó.

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La edil calificó la vía como “un peligro constante” e indicó que en varios puntos los conductores deben maniobrar con extrema precaución para evitar daños a los vehículos. Además, advirtió que durante la noche el tránsito se vuelve aún más riesgoso debido a la falta de visibilidad y el deterioro del camino.

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MOPC ignora baches

Mientras el MOPC asegura que ejecuta trabajos de enripiado, drenaje y cuneteado en varios distritos, en Juan de Mena y en la ruta Arroyos y Esteros–Tobatí los baches persisten y las intervenciones no se reflejan de manera clara. En estas zonas, según las denuncias, la desidia ministerial es total.

La percepción general en las comunidades afectadas es de abandono prolongado, con promesas reiteradas que no terminan de traducirse en soluciones concretas.

Sin respuesta oficial

Intentamos comunicarnos con la ministra Claudia Centurión a su número con terminación 969, pero no respondió. Estamos abiertos a que se refiera al caso.

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