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22 de mayo de 2026 a la - 17:42

Crece malestar por abandono de rutas en Cordillera, mientras MOPC promociona supuestas obras

En estas condiciones se encuentra el tramo del kilómetro 100 de la ruta PY03, acceso a la ciudad de Juan de Mena.
Baches en el kilómetro 100 de la ruta PY03, en el acceso a la ciudad de Juan de Mena.Faustina Agüero

El MOPC difundió recientemente imágenes de intervenciones en caminos vecinales de Atyrá, Altos, Nueva Colombia, Caraguatay y Arroyos y Esteros, asegurando que las mejoras benefician a más de 5.600 personas. Sin embargo, en distintos puntos del departamento de Cordillera, la realidad muestra un escenario muy distinto, marcado por el deterioro vial y sin trabajos visibles.

Por Faustina Agüero

En la ruta Arroyos y Esteros–Tobatí, en el km 53 de la PY02, y en el acceso a Juan de Mena, km 100 de la PY03, usuarios y autoridades locales denunciaron que no se observan intervenciones reales, pese a los anuncios oficiales. Los caminos continúan en estado crítico y con tramos intransitables, debido a enormes baches.

Pobladores de las citadas comunidades denunciaron que la falta de mantenimiento se arrastra desde hace años y que el problema se agrava con el paso del tiempo. Baches profundos y erosiones, en sectores donde el tránsito se vuelve riesgoso, forman parte del cotidiano viacrucis.

En días de lluvia, la circulación de vehículos se complica aún más, porque el agua tapa los peligrosos hoyos.

La concejal de Juan de Mena, Sonia Bernal (ANR) indicó que en febrero de este año el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) colocó señalizaciones de advertencia de peligro en el tramo del kilómetro 100, pero hasta la fecha no se evidencian avances concretos.

“Hace más de tres años que venimos con este problema y no hay una solución real”, criticó.

La edil calificó la vía como “un peligro constante” e indicó que en varios puntos los conductores deben maniobrar con extrema precaución para evitar daños a los vehículos. Además, advirtió que durante la noche el tránsito se vuelve aún más riesgoso debido a la falta de visibilidad y el deterioro del camino.

El avance de los baches cada día agrava más la circulación urbana.
Los baches se agrandan con el paso de los días, pero el MOPC no reacciona ante los reclamos.

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MOPC ignora baches

Mientras el MOPC asegura que ejecuta trabajos de enripiado, drenaje y cuneteado en varios distritos, en Juan de Mena y en la ruta Arroyos y Esteros–Tobatí los baches persisten y las intervenciones no se reflejan de manera clara. En estas zonas, según las denuncias, la desidia ministerial es total.

La percepción general en las comunidades afectadas es de abandono prolongado, con promesas reiteradas que no terminan de traducirse en soluciones concretas.

Sin respuesta oficial

Intentamos comunicarnos con la ministra Claudia Centurión a su número con terminación 969, pero no respondió. Estamos abiertos a que se refiera al caso.

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