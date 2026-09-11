Manual Derecho Penal presenta hoy el abogado José Ignacio González Macchi

El autor del Manual de Derecho Penal- Parte General (Tomos I y II) que se presenta hoy es el Prof. Dr. José Ignacio González Macchi, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y exmagistrado penal, de destacada participación en la reforma del sistema penal de nuestro país.

El Prof. Dr. Eugenio Zaffaroni, prestigioso penalista argentino, exintegrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien además redactó el prólogo de la obra y brindará una charla magistral durante el evento.

Zaffaroni destacó la importancia del trabajo elaborado por González Macchi, debido a que refleja la visión práctica de alguien con vasta experiencia en la docencia, en el ejercicio de la abogacía y también en la elaboración del Código Penal.

Obra de José Ignacio González Macchi, de gran valía para futuros magistrados

“Y es, en tercer lugar, un comentarista y crítico del derecho penal vigente de su país, alguien que no se ha limitado a explicar el Código de 1997 desde afuera, sino que lo ha acompañado desde su gestación misma, y que ha sabido denunciar con valentía las contrarreformas posteriores que lo han ido erosionando. Esa triple condición —el aula, el foro, la reforma— atraviesa cada página de este manual y le da una densidad que los textos escritos desde un solo ángulo no alcanzan”, explica el jurista argentino.

“La persona responde por lo que hace y no por lo que es, ni por cómo es. Parece una obviedad y no lo es en absoluto: cada vez que el poder punitivo se desboca, lo hace exactamente por ahí, por la tentación de castigar al enemigo por su ser y no al ciudadano por su acto. El derecho penal de autor es la puerta de entrada de todas las barbaries jurídicas del siglo pasado, y de no pocas del presente”, destacó Zaffaroni en el prólogo.

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“Que un manual destinado a estudiantes ponga esta frontera con tanta claridad es una vacuna que se inocula en quienes mañana serán jueces, fiscales y defensores”, agregó el jurista argentino.