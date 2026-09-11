Remangate por la Vida 2026: dónde donar sangre en la sexta edición de la campaña

Bajo el lema de convertir un pequeño gesto en una ayuda concreta para quienes más lo necesitan, arrancó la sexta edición de la campaña “Remangate por la Vida”.

Su fundador y coordinador, Walter Biedermann, remarcó el firme propósito de esta iniciativa solidaria: “Estamos en la lucha para que nunca, a ningún ciudadano paraguayo, le falte sangre”.

Las jornadas de extracción ya se encuentran en marcha y se extenderán durante todo el fin de semana en puntos estratégicos:

Sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) : atenderán hoy hasta las 20:00, sumada a la atención del sábado de 08:00 a 20:00.

Shopping del Sol : (sábado y domingo - 08:00 a 20:00).

Shopping Mariscal : (sábado y domingo - 08:00 a 20:00).

Shopping Mariano : (sábado y domingo - 08:00 a 20:00).

Asociación de Exalumnos del Colegio San José: (sábado y domingo - 08:00 a 20:00).

El organizador remarcó la importancia de desmitificar el procedimiento y comprender la urgencia de contar con reservas permanentes en los hospitales del país. “La sangre no se puede fabricar, solamente corre por nuestras venas. No hay otra posibilidad, entonces somos nosotros los que podemos salvarle a otra persona”, sostuvo Biedermann.

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Requisitos y aclaraciones importantes

Para facilitar el proceso y derribar mitos frecuentes sobre quiénes están aptos para donar, Biedermann detalló las siguientes pautas clave: