“Remangate por la Vida 2026”: días, horarios y puntos habilitados

Llega la sexta edición del evento que busca romper mitos sobre la donación voluntaria y salvar miles de vidas. Walter Biedermann, fundador y coordinador de la campaña, destacó en comunicación con ABC Cardinal, la evolución de este movimiento que inició en 2018 y que transformó la cultura de la donación voluntaria en Paraguay.

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“Nosotros teníamos el paradigma antes de que solamente íbamos a donar sangre cuando necesitaba un pariente o un amigo y en un centro médico; ahora la gente está donando en los shoppings, en su lugar de trabajo y eso es fantástico”, afirmó.

Donar sangre, "un acto de amor puro"



🩸Actualmente, nuestro país tiene un déficit anual de 15.000 litros de sangre, según informaron desde la campaña “remangate por la vida”.



Invitan a las personas que se acerquen a donar un poco de vida. #ABCTVPy 🔗https://t.co/ZvwJlbwLwV pic.twitter.com/o3bx3UCEme — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 10, 2022

Dónde y cuándo donar: puestos habilitados

Para facilitar el acceso de los donantes, la organización habilitó cinco locales estratégicos:

Shopping del Sol : (sábado 12 y domingo 13, de 8:00 a 20:00).

Shopping Mariscal : (sábado 12 y domingo 13, de 8:00 a 20:00).

Shopping Mariano : (sábado 12 y domingo 13, de 8:00 a 20:00).

Asociación de Exalumnos del Colegio San José : (sábado 12 y domingo 13, de 8:00 a 20:00).

Sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP): contará con una jornada especial adelantada el día viernes, sumada a la atención durante el fin de semana.

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"Remangate por la vida" es el nombre de la campaña de donación de sangre 2025 organizada por la asociación de exlumnos del colegio San José de de Asunción con el apoyo del programa nacional de sangre del ministerio de salud que se desarrollará este fin de semana en… pic.twitter.com/HHxSi3DmpP — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 1, 2025

Mitos, cifras e impacto: “Cada donante salva tres a cuatro vidas”

El organizador remarcó la importancia de desmitificar el procedimiento y comprender la urgencia de contar con reservas permanentes en los hospitales del país. “La sangre no se puede fabricar, solamente corre por nuestras venas. No hay otra posibilidad, entonces somos nosotros los que podemos salvarle a otra persona”, sostuvo Biedermann.

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Gracias a las ediciones previas de esta maratón solidaria, se lograron sumar unos 8.000 litros de sangre al sistema de salud, incrementando el número de donantes voluntarios a más de 15.000 personas. Sin embargo, la brecha para cubrir la demanda nacional requiere aún un último esfuerzo colectivo.

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“Nos sigue faltando todavía entre 7.000 y 8.000 litros para que ya no haya más problemas de sangre en el Paraguay. Pero eso son vidas humanas, no son litros de sangre; son vidas humanas que se pierden”, advirtió el coordinador. Agregó que pacientes oncológicos o víctimas de accidentes graves de tránsito pueden llegar a necesitar hasta cinco litros en una sola emergencia.

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“Cualquiera de nosotros puede ser un héroe donando sangre. Nuestro lema es: ‘El que salva una vida es un héroe, pero el que salva muchas vidas es un donante’”, enfatizó.

#Ensiestados | 🩸 Se viene “Remangate por la vida” 2025.



❤️La campaña invita a la donación de sangre es fin de semana, en cinco puntos de Asunción. Te contamos los puntos habilitados 👇#MóvilABC - @britosmaggie https://t.co/icjKmI4lp5 pic.twitter.com/jm1toOOPp7 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 2, 2025

Además, recordó que el proceso es rápido y beneficioso para la salud del propio donante: “Te lleva 15 minutos, te hace bien a la persona que dona porque le hace trabajar a la médula”.

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Una fiesta familiar y una Alianza Público-Privada (APP) sin dinero de por medio

A diferencia del entorno frío de un centro médico, los organizadores buscan que las jornadas de “Remángate por la Vida” se vivan con un espíritu festivo. “No hay que tomar como un tema médico, hay que tomar como una fiesta de la familia. Llegás, hacés 15 minutos, donás la sangre y ahí te invitamos gaseosa, helado, pizza. Llenamos de globos, damos regalos; queremos que la gente sienta que lo que hace está bien”, describió Biedermann.

La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional y empresas del sector privado. “Esta es una verdadera Asociación Público Privada con éxito y para salvar vidas, no para ganar dinero”, ponderó el fundador de la campaña.

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Asimismo, aclaró la transparencia con la que se gestionan los recursos para el evento: “Nosotros no tocamos ni un guaraní. Todos los que son auspiciantes nuestros dan en bienes: una empresa dona los trípticos, otro dona los helados, otro dona tal cosa. Es absolutamente transparente”.

Biedermann concluyó haciendo un llamado directo a la ciudadanía a sumarse este fin de semana: “Si el 1% de la población (70.000 personas) dona dos veces al año, se solucionó el problema y se acabó ese martirio que pasan las familias cuando necesitan sangre. Les esperamos con alegría y que sepan que van a ser héroes”, finalizó.