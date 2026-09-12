Baches y calles intransitables: los desafíos del próximo gobierno municipal en Pedro Juan Caballero

Tramos de varias arterias asfaltadas de Pedro Juan Caballero tienen un importante deterioro que dificulta una circulación vehicular segura; en la zona céntrica, las calles Cerro León y 14 de Mayo,son las “campeonas en baches”, según muchos conductores.

Si bien en las últimas semanas, la Municipalidad realizó algunas intervenciones, estas han sido insuficientes para garantizar la recuperación de la transitabilidad segura para los conductores, según los reportes.

Pobladores de esta capital departamental lamentaron la desidia en materia de transitabilidad, ya que los baches y pozos, representan un peligro para los que circulan por las vías afectadas.

Calles intransitables en varios barrios

A los baches de las calles asfaltadas, se suma el problema de las arterias que no cuentan con pavimentación alguna y que en días lluviosos se convierten en trampas mortales principalmente para los motociclistas.

Esta situación afecta principalmente a pobladores de asentamientos y fracciones que han experimentado un crecimiento poblacional y territorial que no tuvo un acompañamiento a la altura en materia de políticas públicas.

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Los mismos de siempre

Tanto el licenciado Ronald Acevedo (PLRA), quien renunció a la intendencia para buscar el “rekutú”, como 11 de los 12 actuales concejales, son candidatos para continuar en sus cargos, pese a los escasos resultados durante la actual gestión. En el caso de Acevedo, enfrentará en las elecciones al cartista Luis Guillén (ANR).

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Todos los candidatos, han renovado las mismas promesas que hicieron hace más de 5 años para mejorar la vida de los pedrojuaninos en diversos ámbitos como infraestructura vial, oportunidades para los jóvenes, cuidado de la niñez, acompañamiento a las comisiones vecinales para dar respuesta a sus necesidades, entre otras.