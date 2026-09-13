Seis instituciones educativas mostrarán sus experiencias en una Feria Agroecológica

El encuentro servirá para compartir con estudiantes, docentes, familias y miembros de la comunidad los resultados obtenidos mediante el proyecto Ñemity Mbo’ehaópe – Red de Huertas Escolares Agroecológicas, iniciativa que culmina su ciclo de actividades correspondiente al periodo marzo-septiembre.

Durante la feria se expondrán las experiencias desarrolladas en las escuelas, destacando el valor de las huertas como herramientas educativas que permiten aprender haciendo y, al mismo tiempo, promover hábitos saludables, conciencia ambiental y capacidades vinculadas con la producción.

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Según explicó Lucha Abbate, directora del proyecto, la actividad busca poner en común el trabajo realizado por las instituciones y generar un espacio de encuentro entre las escuelas y sus comunidades, resaltando la cooperación y los aprendizajes alcanzados durante el proceso.

Educación vinculada a la producción

A lo largo del proyecto, los estudiantes participaron en actividades relacionadas con la preparación y cuidado de los cultivos, elaboración de compost, control natural de plagas, clasificación de residuos y alimentación saludable.

La propuesta también puso especial énfasis durante este año en los alumnos del Tercer Ciclo de Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA). Las actividades permitieron combinar conocimientos técnicos del área agropecuaria con el desarrollo de competencias personales y sociales, como liderazgo, responsabilidad, organización, trabajo en equipo, toma de decisiones y espíritu emprendedor.

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La metodología aplicada parte de la experiencia directa. Los estudiantes observan, trabajan la tierra, acompañan el crecimiento de los cultivos, analizan los resultados y buscan soluciones ante los problemas que aparecen durante el proceso.

De esta manera, la huerta se convierte en un espacio donde los contenidos escolares se relacionan con situaciones concretas y con las necesidades del entorno.

Las instituciones que forman parte de la iniciativa

La Red de Huertas Escolares Agroecológicas está integrada por:

- Escuela N.º 490 Petronita Espínola.

- Escuela Básica N.º 489 Cnel. Juan Ramón Escobar.

- Escuela Básica N.º 689 San Isidro.

- Colegio y Escuela Básica N.º 834 Virgen del Carmen.

- Escuela Básica N.º 2226 Berta Zaldívar Vda. de Pappalardo.

- Escuela N.º 524 Ramón I. Cardozo.

Las tres primeras instituciones trabajaron este año con estudiantes del Tercer Ciclo de IPA, mientras que las demás dieron continuidad a las prácticas agroecológicas mediante sus propias huertas escolares.

Resultados alcanzados

El proyecto registró importantes resultados durante el 2026. En total, se generaron 1.132 plazas de capacitación para estudiantes de IPA, además de 121 plazas para docentes y directivos y 33 para padres y madres.

También se desarrollaron 43 talleres, jornadas y espacios formativos, se instalaron y fortalecieron seis huertas agroecológicas y se cultivaron 13 especies entre hortalizas, verduras y frutas.

A esto se suman tres estudios de suelo, la aplicación de la guía de aprendizaje “La Huerta Escolar” y la entrega de materiales e insumos destinados al trabajo productivo, como semillas, abono, cal agrícola, herramientas y elementos para la protección de los cultivos.

Apoyo interinstitucional

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Establecimiento Vanguardia S.A. y el acompañamiento de empresas como Agriplus, Agrícola Arns y Patrón Babi.

Asimismo, recibe apoyo técnico de la Dirección Departamental de Supervisiones de Cordillera, a través de las Supervisiones Pedagógicas 03-16 y 03-21.

Con la realización de la Feria Agroecológica, las comunidades educativas participantes cerrarán una etapa de trabajo que buscó demostrar que producir también puede ser una forma de aprender, desarrollar habilidades y generar nuevas oportunidades para los jóvenes.