Jóvenes del Colegio Juan XXIII celebrarán su día con una jornada de limpieza comunitaria

Los estudiantes del Colegio Técnico Juan XXIII de la ciudad de Pilar celebrarán el Día de la Juventud con una propuesta que combina actividades recreativas, música y compromiso ciudadano. La iniciativa contempla una jornada de limpieza de espacios públicos, como veredas y plazas, como parte de las actividades organizadas por el centro de estudiantes.

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Renato Riveros, presidente del centro de estudiantes, explicó que la propuesta busca que los jóvenes no solamente disfruten de su día, sino que también contribuyan al mejoramiento de su entorno y transmitan un mensaje positivo a la comunidad.

Una celebración con compromiso social

Riveros destacó el esfuerzo realizado por el centro de estudiantes para organizar un evento de esta magnitud y manifestó su deseo de dejar una huella positiva en la institución.

Señaló que toman como referencia a anteriores organizaciones estudiantiles, especialmente la del año 2022, y que buscan demostrar a las nuevas generaciones que, mediante la organización y el trabajo conjunto, es posible impulsar actividades de gran alcance.

Como parte de la propuesta, los estudiantes también prevén liderar una jornada de limpieza comunitaria en sectores de la ciudad, incluyendo la zona de la Plaza de los Héroes y la plaza Mcal. Francisco Solano López, con el acompañamiento de otros jóvenes, padres y docentes.

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Renato Riveros mencionó que la iniciativa pretende convertir la celebración del Día de la Juventud en una oportunidad para fortalecer la participación estudiantil, promover el cuidado de los espacios públicos y demostrar que la juventud organizada puede generar cambios positivos en Pilar.

Una caravana primaveral

La programación central se desarrollará el lunes 21 de septiembre, con una caravana primaveral que comenzará a las 10:00. Posteriormente, los estudiantes compartirán el tradicional almuerzo entre alumnos de la Educación Escolar Básica y del Bachillerato.

A partir de las 13:00 se iniciará oficialmente el festival en el predio de la institución. Los asistentes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas, bebidas sin alcohol, helados y diversos sorteos. La jornada contará con el apoyo técnico y de sonido de una discoteca de la ciudad.

La cartelera artística incluye la presentación del DJ local, prevista para las 15:00; a las 16:00 actuará el DJ Pret, proveniente de Asunción, y a las 17:00 subirá al escenario la Nueva Banda de Marcelo Delgado.

El festival concluirá aproximadamente a las 18:15. Los organizadores anunciaron que contarán con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Policía Caminera, con el propósito de contribuir al ordenamiento del tránsito y la seguridad de los participantes.