Nacionales
13 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Módiga celebró un siglo de historia e innovación

Cuatro mujeres en vestidos elegantes y un hombre en traje oscuro sonríen en un salón con luces moradas y naranjas.
Miguel Solis, Mónica Seppe, Marcela Solis y Gabriela Solis.Silvio Rojas

Fundada en 1925 por un matrimonio de inmigrantes italianos como un pequeño almacén en el centro de Asunción, Módiga celebró 101 años de trayectoria consolidada como una de las empresas importadoras más importantes del país. La compañía conmemoró su centenario con una renovada imagen corporativa, manteniendo intactos sus valores esenciales. A lo largo de su historia, impulsada por sucesivas generaciones familiares, se transformó de comercio tradicional en pionera del autoservicio y referente logístico. Con un impacto en más de quinientas personas y la incorporación de un enfoque cultural, la firma encaró esta nueva etapa trasladándose a Distrito Perseverancia.

Por Nadia Cano
Cuatro mujeres se agrupan sonriendo: una con blusa negra, otra en vestido negro, una más en vestido de cuero; fondo azul con 'módiga'.
Patricia Jacome, Celeste Marín, Mar Filartiga y Tatiana Moreira.
Hombres y mujeres sonrientes en un evento, con chaquetas y vestidos, en un ambiente moderno con bar al fondo.
José Silvano, Lilian Romero, Norma Rodas y Hugo Silvano.
Dos mujeres, una en vestido burdeos y otra en atuendo claro, sonríen en una elegante gala con decoración morada.
Chechi Scappini y Karla Ortíz.
Mujer en vestido negro y hombre en traje azul sonríen en evento formal, con pantallas iluminadas de fondo.
Javier Viveros y Mónica de Viveros.
Hombre con traje azul oscuro y corbata sonríe junto a mujer en vestido plateado con abrigo negro, ambos en elegante salón.
Aristides Amarilla y Daiana Amarilla.
Dos mujeres, una con vestido rojo y otra en blusa negra y chaqueta de cuero, posan en una celebración con cócteles de fondo.
Vanessa Frere junto con Aramí García.
Tres mujeres en vestidos elegantes y dos hombres en traje sonríen en un ambiente festivo con luces decorativas.
Federico Bartzabal, Carla Sosa, Claudia Figueredo, Silvana Fantin y Patricio Fiorito.
Mujer de cabello largo en vestido negro sonríe junto a hombre en traje negro, ambos en ambiente elegante y festivo.
Laura y Julio Caner.
Hombre en saco oscuro y mujer en vestido marrón elegante sonríen en evento iluminado con pantalla azul de fondo.
Hugo Corrales y Patricia López