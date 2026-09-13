Módiga celebró un siglo de historia e innovación

Fundada en 1925 por un matrimonio de inmigrantes italianos como un pequeño almacén en el centro de Asunción, Módiga celebró 101 años de trayectoria consolidada como una de las empresas importadoras más importantes del país. La compañía conmemoró su centenario con una renovada imagen corporativa, manteniendo intactos sus valores esenciales. A lo largo de su historia, impulsada por sucesivas generaciones familiares, se transformó de comercio tradicional en pionera del autoservicio y referente logístico. Con un impacto en más de quinientas personas y la incorporación de un enfoque cultural, la firma encaró esta nueva etapa trasladándose a Distrito Perseverancia.