San Pío de Pietrelcina: horarios de misas y confesiones en la fiesta del santo capuchino

San Pío de Pietrelcina, fraile capuchino canonizado en 2002 por San Juan Pablo II, llevó durante 50 años los estigmas de Cristo, según la Iglesia Católica. Su vida estuvo dedicada a la Eucaristía, la confesión y la oración, dejando un profundo legado de fe e intercesión que sigue movilizando a miles de peregrinos en todo el mundo.

San Pío recibió los estigmas permanentes en 1918 y los llevó hasta su muerte, ocurrida el 23 de setiembre de 1968. Con el paso de los años, su fama de santidad se extendió por todo el mundo y su santuario en San Giovanni Rotondo, Italia, continúa siendo lugar de peregrinación para innumerables fieles.

Para este año, la celebración en Paraguay tiene un significado especial bajo el lema “Con San Pío, mantengamos vivo el legado de San Francisco”, al conmemorarse el octavo centenario del tránsito de San Francisco de Asís. En los distintos conventos capuchinos del país habrán sacerdotes disponibles para el sacramento de la Reconciliación durante todas las celebraciones.

Las celebraciones religiosas se realizarán en la Capilla San Pío de Trinidad (Asunción), la Capilla San Leopoldo Mandić, la Capilla San Pío de Surubi’i y la Iglesia Conventual de las Santas Llagas de Cristo en Ciudad del Este. Además, para los fieles del interior o del exterior, los Hermanos Capuchinos transmitirán en vivo las misas a través de la página de Facebook de Gotas de Paz.

Horarios de la Fiesta Central (Miércoles 23 de setiembre)

Capilla San Pío de Trinidad – Asunción

(Calle San Juan 2035, barrio Trinidad)

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Misas: 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 y 19:00 h

Confesiones: Disponibles durante todas las celebraciones.

Capilla San Leopoldo Mandić – Asunción

(Calle El Trabajador 390 casi Avda. Perón)

Misas: 06:00 y 19:00 h

Capilla San Pío de Surubi’i

(Urbanización Surubi’i)

Misas: 06:00, 15:00 y 19:00 h

Iglesia Conventual de las Santas Llagas de Cristo – Ciudad del Este

(Km 8 Acaray)

Misas: 06:00, 15:00 y 19:00 h

Transmisiones en vivo

Vía Facebook en la página de Gotas de Paz – Hermanos Franciscanos Capuchinos del Paraguay.

Recordando las palabras tradicionales atribuidas a San Pío sobre que “sería más fácil para el mundo existir sin el sol que sin la Santa Misa”, los frailes invitan a los fieles a vivir esta jornada como una oportunidad para redescubrir la Eucaristía como fuente de fortaleza, consuelo y paz, presentando al Señor sus familias, los enfermos y las intenciones del corazón.