Trabajadores de salud se manifiestan y exigen reajuste salarial y carrera sanitaria

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud se manifestó este martes frente al Ministerio de Salud Pública para exigir un reajuste salarial que alcance a todos los profesionales del sector, con excepción de los médicos, que ya consiguieron un aumento.

La medida busca equiparar las condiciones dentro del equipo de salud y afecta a cerca de 45.000 trabajadores, solicitando además la implementación de la carrera sanitaria.

Durante la concentración, representantes del sector de blanco mantuvieron una reunión con el titular del Ministerio de Salud, Isaías Fretes, a quien le plantearon formalmente las demandas del gremio.

La vocera Sandra López explicó los detalles del encuentro: “Le expusimos al ministro los dos puntos que trajimos hoy. Primeramente, la recomposición salarial para todo el equipo de salud, personal de blanco y administrativo. En segundo lugar, la carrera sanitaria”.

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Asimismo, la referente sindical remarcó que la carrera sanitaria es la única herramienta que tienen todos los profesionales del área de la salud y administrativos para eliminar las equidades que hay en el sector.

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Sin embargo, respecto al pedido de incremento, que solicita el 50 por ciento sobre sus salarios actuales, López indicó que la respuesta inicial del Ejecutivo no fue favorable: “En cuanto a la recomposición salarial, él nos dijo que no hay plata, que la torta se repartió y hay una porción muy pequeña que quedó, por lo que va a ser difícil”.

Pese a las restricciones presupuestarias, el diálogo quedó abierto.

La vocera confirmó que se fijó una nueva fecha de trabajo: “Para el 3 de octubre, el ministro nos pidió que se le haga una presentación de lo que implica la carrera sanitaria. Los representantes que estamos vamos a trabajar con números reales en el impacto oficial que va a implicar esta recomposición salarial”.