Nacionales
21 de septiembre de 2026 a la - 14:44

Gremios de salud se movilizan mañana por reajuste y carrera sanitaria

Protesta de trabajadores de la salud con camisetas blancas y pancartas, ambiente urbano y cielo despejado.
Imagen de archivo: movilización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS) con acompañamiento de distintos sindicatos médicos.

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), junto a 28 organizaciones del sector, se manifestarán mañana frente al Ministerio de Salud para exigir un reajuste salarial del 50% y la continuidad de la carrera sanitaria. El objetivo del grupo es reunirse con el ministro Isaías Fretes.

Por ABC Color
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La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), junto con 28 sindicatos y asociaciones de diversos grupos ocupacionales, adelantó su movilización para este martes 22 de septiembre a las 08:00, ya que la convocatoria de antes era para las 11:00.

La concentración será en la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en las calles Brasil y Pettirossi Asunción, justamente con el objetivo de poder reunirse con el ministro de Salud, Isaías Fretes.

PGN en la Bicameral. Defensa de Salud Pública. Doctor Isaías Fretes, Ministro de Salud
El doctor Isaías Fretes, ministro de Salud.

El reclamo principal de las organizaciones es la aplicación de un reajuste salarial del 50% sobre las remuneraciones de todo el equipo de salud, ya que los gremios enfatizan que se deben dar las mismas condiciones de manera equitativa a todos los trabajadores del sistema público, sin distinción de profesiones, especialidades o funciones.

También exigen garantizar la continuidad en la implementación del proyecto de la carrera sanitaria. “La salud es una sola; ¡el equipo de salud también!“, apuntan.

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Profesionales de salud convocados

La convocatoria reúne a profesionales de múltiples áreas, entre ellos bioquímicos, odontólogos, radiólogos, instrumentadores, trabajadores sociales, anestesistas y choferes de ambulancia.

Además de la Federación, acompañarán la movilización estas 28 organizaciones:

  1. Sindicato de Bioquímicos del Ministerio de Salud
  2. Sindicato de Odontólogos del Ministerio de Salud
  3. Asociación de Profesionales de Instrumentación Quirúrgica
  4. Sindicato del Hospital General de Luque
  5. Sindicato de Psicólogos Trabajadores de la Salud del Ministerio de Salud
  6. Asociación Paraguaya de Instrumentadores Quirúrgicos
  7. Sindicato Nacional de Laboratoristas MSP
  8. Sindicato del Hospital General Materno Infantil San Pablo
  9. Sindicato Nacional de Radiólogos del Paraguay
  10. Sindicato Nacional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
  11. Sindicato de Trabajadores del Centro Antirrábico Nacional
  12. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Alto Paraná
  13. Colegio de Biólogos del Paraguay
  14. Sindicato de Funcionarios del Hospital de Barrio Obrero
  15. Asociación de Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social del Paraguay
  16. Sindicato Nacional de Nutricionistas del Paraguay
  17. Hospital Distrital de Itá
  18. Sindicato de Funcionarios de SEME
  19. Sindicato de Fonoaudiólogos
  20. Sindicato de Trabajo Social del Paraguay
  21. Sindicato de Anestesistas del Paraguay
  22. Asociación de Anestesistas del Paraguay
  23. Asociación Salud Unida Paraguay y Afines
  24. Sindicato de Obstetras del Paraguay
  25. Sindicato de Profesionales de Trabajo Social del Paraguay
  26. Asociación de Obstetras del Paraguay
  27. Asociación de Conductores del Interior MSP
  28. Asociación de Choferes de Ambulancia de Itapúa, MSP

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