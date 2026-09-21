Gremios de salud se movilizan mañana por reajuste y carrera sanitaria

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), junto con 28 sindicatos y asociaciones de diversos grupos ocupacionales, adelantó su movilización para este martes 22 de septiembre a las 08:00, ya que la convocatoria de antes era para las 11:00.

La concentración será en la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), en las calles Brasil y Pettirossi Asunción, justamente con el objetivo de poder reunirse con el ministro de Salud, Isaías Fretes.

El reclamo principal de las organizaciones es la aplicación de un reajuste salarial del 50% sobre las remuneraciones de todo el equipo de salud, ya que los gremios enfatizan que se deben dar las mismas condiciones de manera equitativa a todos los trabajadores del sistema público, sin distinción de profesiones, especialidades o funciones.

También exigen garantizar la continuidad en la implementación del proyecto de la carrera sanitaria. “La salud es una sola; ¡el equipo de salud también!“, apuntan.

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Profesionales de salud convocados

La convocatoria reúne a profesionales de múltiples áreas, entre ellos bioquímicos, odontólogos, radiólogos, instrumentadores, trabajadores sociales, anestesistas y choferes de ambulancia.

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Además de la Federación, acompañarán la movilización estas 28 organizaciones:

Sindicato de Bioquímicos del Ministerio de Salud Sindicato de Odontólogos del Ministerio de Salud Asociación de Profesionales de Instrumentación Quirúrgica Sindicato del Hospital General de Luque Sindicato de Psicólogos Trabajadores de la Salud del Ministerio de Salud Asociación Paraguaya de Instrumentadores Quirúrgicos Sindicato Nacional de Laboratoristas MSP Sindicato del Hospital General Materno Infantil San Pablo Sindicato Nacional de Radiólogos del Paraguay Sindicato Nacional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas Sindicato de Trabajadores del Centro Antirrábico Nacional Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Alto Paraná Colegio de Biólogos del Paraguay Sindicato de Funcionarios del Hospital de Barrio Obrero Asociación de Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social del Paraguay Sindicato Nacional de Nutricionistas del Paraguay Hospital Distrital de Itá Sindicato de Funcionarios de SEME Sindicato de Fonoaudiólogos Sindicato de Trabajo Social del Paraguay Sindicato de Anestesistas del Paraguay Asociación de Anestesistas del Paraguay Asociación Salud Unida Paraguay y Afines Sindicato de Obstetras del Paraguay Sindicato de Profesionales de Trabajo Social del Paraguay Asociación de Obstetras del Paraguay Asociación de Conductores del Interior MSP Asociación de Choferes de Ambulancia de Itapúa, MSP

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