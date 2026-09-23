Arroyos y Esteros: Relleno sanitario queda sin licencia ambiental tras años de cuestionamientos

El proyecto de relleno sanitario de Arroyos y Esteros vuelve a generar interrogantes luego de que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) resolviera cancelar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que había sido otorgada en 2023.

La decisión fue establecida mediante la Resolución N.º 87/2026, que deja sin efecto la DIA N.º 711/2023.

El emprendimiento, que pretendía instalarse en la compañía Mainumby, ya había recibido cuestionamientos y denuncias por parte de pobladores y sectores de la comunidad.

El cambio resulta llamativo porque la autorización ambiental permaneció vigente durante aproximadamente tres años antes de ser cancelada. La Municipalidad de Arroyos y Esteros previamente había dispuesto la cancelación de la patente comercial relacionada con la actividad, mediante la Resolución N.º 600/2026.

Un proceso que deja interrogantes

La cancelación actual no solo pone fin a la vigencia de la autorización ambiental, sino que también deja preguntas sobre el proceso que permitió que el proyecto obtuviera la DIA en primer lugar.

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La propia documentación del Mades registraba denuncias e intervenciones relacionadas con la habilitación del relleno sanitario. En ese contexto, resulta necesario conocer qué respuestas recibieron esos cuestionamientos y qué elementos fueron considerados para otorgar la autorización ambiental en 2023.

Ahora, con la cancelación de la DIA, también surge la necesidad de transparentar cuáles fueron las razones concretas que llevaron al cambio de rumbo y qué ocurrió durante el tiempo en que la autorización permaneció vigente.

El ministro del Ambiente, Rolando De Barros Barreto, sostuvo que la decisión fue producto del diálogo y del trabajo coordinado entre las instituciones y los sectores involucrados.

Más allá de la cancelación, queda pendiente conocer todo el recorrido del proyecto: cómo fue aprobado, qué cuestionamientos recibió, qué controles se realizaron y por qué finalmente se decidió dejar sin efecto la autorización ambiental.

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Antecedentes

El rechazo al vertedero no es nuevo. En 2024, la empresa El Farol con historial en el negocio del manejo de residuos intentó instalar dicho depósito en la compañía Mainumby de Arroyos y Esteros, en plena zona de humedales.

La firma, representada por José Fernando Vega, Adelaida Cañete Ojeda, Gonzalo Eduardo Enjunto, Ángel Gómez Rivarola y Hans Herman Staseek, ya maneja la recolección de basura en Asunción y Central, y busca expandirse en el interior.

La situación preocupó durante mucho tiempo a pobladores de Arroyos y Esteros, debido a que la Municipalidad local, con respaldo del gobernador Denis Lichi (ANR) y del entonces intendente José Filippi, proyectaba habilitar el vertedero en Mainumby, a apenas 1.400 metros del río Piribebuy.

La iniciativa generó un fuerte rechazo de la comunidad, que advertía sobre el posible impacto en los recursos hídricos, la biodiversidad y la producción de caña de azúcar orgánica, uno de los principales motores económicos de Arroyos y Esteros.

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