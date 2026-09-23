Gobernador no responde pedido de informe sobre millonarias transferencias de la Gobernación

El concejal departamental por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Edgar Morel, señaló que el objetivo de su solicitud es conocer el destino y la utilización de los recursos desembolsados por la Gobernación, así como transparentar los procedimientos y montos transferidos a las diferentes comisiones y organizaciones beneficiarias.

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Entre las entidades mencionadas por el concejal se encuentran la Asociación Departamental Progresando Ñeembucú, el Programa Departamental de Acción Social y el Consejo Regional de Salud de Ñeembucú.

De acuerdo con los datos consignados por concejal departamental Edgar Morel (PLRA) en su pedido de informe, el 13 de agosto de 2026 la Gobernación habría desembolsado G. 53.364.300 al Programa Departamental de Acción Social, mediante la Resolución N.º 103/2026, correspondiente al proyecto denominado “Contratación de seguro contra todo riesgo para el ómnibus departamental”.

En esa misma fecha, según el concejal, se realizó otro desembolso de G. 25.495.000 al mismo programa, mediante la Resolución N.º 104/2026, para el proyecto “Construyendo recuerdos para un futuro mejor”, destinado a actividades por el Día del Niño.

Posteriormente, el 28 de agosto de 2026, siempre según la documentación citada por Morel, se transfirieron G. 50 millones al Programa Departamental de Acción Social, mediante la Resolución N.º 106/2026, para el proyecto “Fortalecimiento del deporte en Ñeembucú, impulso a la movilidad integral en la tercera edad”.

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En la misma fecha, la Asociación Departamental Progresando Ñeembucú habría recibido G. 139.426.500, a través de la Resolución N.º 108/2026, para el proyecto de construcción de adoquinados en el distrito de Pilar.

El pedido también incluye transferencias al Consejo Regional de Salud de Ñeembucú. Morel señala que, mediante la Resolución N.º 113/2026, se desembolsaron dos montos para el proyecto denominado “UNAM, Unidad Motorizada de Asistencia Médica”: G. 123.750.000 y G. 687.700.000, ambos registrados con fecha 28 de agosto.

En total, los desembolsos en el mes de mencionados por el concejal ascienden a G. 1.079.235.800.

A esto se suma otros montos destinados a la Asociación Pilarense de Básquetbol de G.180.000.000 y otra suma de G.661.478.726 para el proyecto de fortalecimiento de la infraestructura del Polideportivo Municipal de Pilar y apoyo técnico institucional a las selecciones de Básquetbol masculino y femenino.

Edgar Morel sostiene que su pedido busca determinar cómo fueron utilizados estos recursos, qué actividades fueron ejecutadas y qué documentación respalda cada uno de los desembolsos.

Afirma que, hasta el momento, no recibió la información solicitada ni se hicieron públicos, según su denuncia, los detalles sobre el destino de los fondos.

El concejal liberal indicó que el pedido de informe fue reiterado el pasado 17 de septiembre ante la falta de respuesta de la administración departamental.

Uno de los puntos cuestionados por Morel es que parte de los recursos fueron destinados al Programa Departamental de Acción Social, cuya conducción está vinculada a la esposa del gobernador Blásida Chaparro.

El concejal considera necesario conocer los mecanismos utilizados para la asignación y rendición de estos recursos.

Sin respuesta del gobernador

ABC intentó obtener la versión del gobernador Víctor Hugo Fornerón sobre los cuestionamientos y el pedido de informe presentado por Morel.

Desde la Dirección de Comunicación de la Gobernación informaron que el jefe departamental se encontraba participando de una actividad con la viceministra de Empleo y Seguridad Social, Verónica López, quien se encontraba en la sede de la Gobernación para abordar oportunidades laborales temporales en España para trabajadores del sector agrícola.

Hasta el cierre de esta información no se obtuvo una respuesta del gobernador respecto al pedido de informe ni sobre los desembolsos señalados por el concejal departamental.