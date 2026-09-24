Capitán Bado: ratifican condena por secuestro exprés que derivó en muerte de jefe policial

La condena ahora ratificada por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, primera sala -de siete años de de cárcel- es por secuestro y asociación criminal y el sentenciado es Ramón Ferreira Chávez, de 26 años de edad, oriundo de Capitán Bado.

Por unanimidad, los camaristas Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi declararon inadmisible el recurso de apelación especial interpuesto por la defensora pública Mirtha Paola Florentín, contra la sentencia definitiva (SD) N° 280, dictada el 23 de junio pasado.

En la ocasión, el Tribunal de Sentenca Especializado en Crimen Organizado presidido por Inés Galarza e integrado por Juan Dávalos y Pablino Barreto declaró probada la acusación presentada por el fiscal Andrés Arriola.

Así fue el secuestro exprés de Silvino Villalba en Capitán Bado

La acusación revela que el 19 de enero de 2019 Ramón Ferreira, conjuntamente con su padre Crispín Ferreira y sus hermanos Marcelino y Estanislao Ferreira Chávez se trasladaron hasta Capitán Bado para secuestrar a Silvino Villalba Salinas, de 65 años, lo que se materializó el 22 del mismo mes.

En la fecha mencionada, la víctima salió de su residencia ubicada en la zona céntrica de Capitán Bado y se trasladó a su establecimiento ganadero ubicado en la colonia Mariscal López (Segunda Sección).

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Al llegar al local, el ganadero fue reducido por cuatro sujetos armados y llevado hasta una casa ubicada en el fondo del establecimiento, donde encontró a su personal Ubaldino Cuenca Barreto inmovilizado.

Posteriormente, ambas víctimas fueron llevadas esposadas hasta una camioneta en la que salieron del establecimiento y se dirigieron hasta la zona conocida como Yvype, donde uno de los captores dijo a Villalba que tenía que conseguir 70 mil reales en efectivo, de lo contrario los matarían.

Ante esta situación, Villalba contactó con su yerno, el concejal Ronald Lorenzo Riveros para que pague el rescate -que quedó finalmente acordado en 50 mil reales- que fue entregado en la zona de Ka’aguy Poty, a orillas de un arroyo.

Condenado retiró dinero del rescate, según testigo

“(...) el dinero ha sido llevado hasta el lugar por agentes policiales de la Oficina de Investigación de Delitos de la ciudad de Capitán Bado, Ofic. Insp. Hernán Daniel Fernández, y el Sub. Ofic. Insp. Jorge Espínola, quienes se dirigieron hasta el lugar pactado con los captores llevando el dinero acordado a bordo de una motocicleta provista por familiares de la supuesta víctima; habiendo llegado a un kilómetro aproximadamente del lugar pactado, el Oficial Inspector Hernán Daniel Fernández ha descendido de la motocicleta y se ha ocultado entre las malezas, mientras que el Oficial Insp. Jorge Espínola ha continuado el trayecto hasta el lugar indicado por los captores”, relata la acusación.

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Posteriormente, Fernández reconoció al acusado Ramón Ferreira Chávez como la persona que se trasladó en moto al lugar indicado por los secuestradores para retirar el dinero del rescate, depositado en un sobre. Momentos después, las víctimas fueron liberadas.

Subjefe de Antisecuestro falleció en enfrentamiento con secuestradores

Recordemos que en el marco de la investigación del secuestro de Silvino Villalba, el 24 de enero de 2019 agentes de Antisecuestro de la Policía rastreaban a los delincuentes en un camino vecinal de la zona conocida como Cerro 21, oportunidad en que se produjo un enfrentamiento con resultado fatal.

Los agentes, liderados por el subjefe del departamento Antisecuestro de la Policía, comisario Rufino Acosta Gill, de 43 años, interceptaron un camioneta, cuyos ocupantes dispararon contra el rodado en el que se desplazaban los policías.

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Como consecuencia del tiroteo, perdió la vida el comisario Rufino Acosta Gill, quien acusó un disparo en la cabeza y pese a ser auxiliado y trasladado hasta un sanatorio, donde se produjo su deceso. También murió en el enfrentamiento Estanislao Ferreira Chávez.

En el lugar fueron arrestados Crispín Ferreira y Rafael Benítez Dos Santos, quien conducía el vehículo interceptado por los agentes. Posteriormente, los agentes capturaron a Marcelino Ferreira Chávez.

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“La conducta atribuida a Ramón Ferreira Chávez revela conocimiento de la privación de libertad y adhesión voluntaria al plan común de obtener el pago del rescate, pues su presencia en el punto de retiro del dinero debe entenderse como una manifestación concreta de su integración al propósito extorsivo que daba sentido al hecho. Concurre, por tanto, el dolo directo, acompañado del elemento subjetivo especial consistente en la finalidad de lucro ilícito mediante rescate”, concluyó el fallo de primera instancia, ahora ratificado por la Cámara.

“Para la admisión de un recurso el mismo debe contener agravios concretos y expresar la solución propuesta, el escrito de recurso debe informar de manera clara y concisa el agravio invocado, que puede estar basado en la mala aplicación del derecho penal material, por error de subsunción en los presupuestos de la punibilidad, al que debe referirse concretamente o por error de interpretación de un precepto procesal que a su vez vulnera un precepto jurídico establecido en el CPP, debiendo determinar el nexo de causalidad entre la errónea interpretación y la garantía cuya vulneración reclama”, explica el Trbunal de Apelación, al resaltar que nada de eso expuso la defensa en su presentación.