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26 de septiembre de 2026 a la - 10:53

Laguna Viva: realizan feria de arte, cultura y gastronomía en Pedro Juan Caballero

Expresión de afecto por la ciudad, mediante letras corpóreas, en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.
Expresión de afecto por la ciudad, mediante letras corpóreas, en el predio de la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.Eder Rivas

Un evento artístico, cultural y gastronómico se realizará este sábado y domingo en la Laguna Punta Porã de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según anunciaron los organizadores.

Por Eder Rivas
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Con el lema “Un encuentro que nos une”, la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, anunció la realización del evento denominado Laguna Viva, cuyo desarrollo se dará este sábado 26 el y domingo 27 de septiembre, desde las 11:00 horas en la histórica Laguna Punta Porã.

Desde la comuna, informaron que durante el encuentro habrá ofertas en materia de gastronomía, artesanía, música en vivo, danza y otras actividades para toda la familia.

Hoy, la jornada se extenderá hasta las 23:00, mientras que el domingo irá hasta las 22:00, según anunciaron desde la institución, con acceso libre y gratuita para toda la comunidad.

Cartel alusivo al evento a realizarse en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.
Cartel alusivo al evento a realizarse en la zona de la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.

Dar más vida a la Laguna Punta Porã

Según manifestaciones de Roberto Recalde, del Departamento de Prensa de la Municipalidad, uno de los objetivos del evento es dar más vida a la laguna.

“La idea es que la laguna no sea solo un espacio donde la gente va a caminar, sino también un lugar destinado a expresiones artísticas, culturales, de gastronomía, artesanía y turismo”, indicó Recalde.

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La Laguna Punta Porã es un sitio histórico y emblemático de Pedro Juan Caballero, ya que se considera la cuna fundacional de la ciudad, donde, según los historiadores, se instalaron los primeros pobladores de la capital departamental de Amambay.