Bomberos rojos de Coronel Oviedo unifican equipos de protección tras 31 años de servicio gracias a la autogestión

Los 50 equipos fueron donados por bomberos de Alemania y llegaron en buen estado, mientras que la institución local debió cubrir G. 22 millones en concepto de gestión, traslado, envío y despacho aduanero.

Los equipos de protección tienen un valor aproximado de USD 2.500 cada uno en el mercado, por lo que la adquisición de los 50 uniformes representaría unos USD 125.000. Sin embargo, mediante las gestiones realizadas ante bomberos alemanes, los voluntarios ovetenses consiguieron la donación de gran parte de los equipos y solamente tuvieron que afrontar los gastos para traerlos al país.

Desde la institución destacaron que la llegada de los uniformes representa un hecho histórico, teniendo en cuenta que durante más de tres décadas los bomberos utilizaron equipos de diferentes características y, en muchos casos, visiblemente deteriorados por el intenso uso en los servicios de emergencia.

Pese a las condiciones en las que se encontraban los antiguos equipos, los voluntarios siempre procuraron darles el mayor aprovechamiento posible para garantizar la atención de los distintos siniestros y emergencias.

Tres décadas de servicio ininterrumpido

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Coronel Oviedo, conocido a nivel nacional como los bomberos azules, fue fundado en agosto de 1995 y forma parte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

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Actualmente cuenta con 50 bomberos en servicio, entre combatientes activos y miembros de la Comisión Directiva. Además, unos 70 niños y adolescentes integran las brigadas juveniles, mientras que seis aspirantes se encuentran en proceso de formación para incorporarse al servicio.

La institución mantiene una atención permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, con intervenciones que muchas veces se desarrollan de manera simultánea.

Para cumplir con sus funciones dispone de tres móviles de rescate que asisten principalmente a víctimas de accidentes de tránsito, con un promedio de 15 intervenciones semanales. No obstante, uno de estos vehículos se encuentra actualmente en reparación.

El parque automotor también está compuesto por un camión tanque, un carro bomba, un camión cisterna, una unidad forestal y vehículos destinados a cuestiones administrativas, entre ellos un móvil y una motocicleta.

Buscan reunir USD 10.000 para traer otro carro bomba

Pese a la incorporación de los nuevos equipos de protección, los bomberos continúan con las gestiones para fortalecer su capacidad operativa. Actualmente, la institución busca reunir unos USD 10.000 para cubrir los gastos de traslado y aduanas de un nuevo carro bomba que ya consiguieron mediante gestiones.

Los voluntarios señalaron que, pese a tratarse de equipamientos destinados a servicios de emergencia, deben afrontar los costos de importación y traslado, sin que el Estado les conceda exoneraciones tributarias o aduaneras.

La situación representa un esfuerzo económico considerable para una institución que depende de las transferencias municipales, las actividades de recaudación y las gestiones de sus integrantes para sostener el funcionamiento diario.

Dos años sin transferencias del Gobierno Nacional

Otro de los puntos señalados por los bomberos es que en septiembre se cumplen dos años sin recibir transferencias del Gobierno Nacional. Anteriormente, la institución percibía desembolsos mensuales de entre G. 5 millones y G. 7 millones, aunque los pagos se realizaban de manera atrasada y contra presentación de rendiciones.

A pesar de la interrupción de estos recursos, los voluntarios aseguran que nunca dejaron de prestar servicios y continúan garantizando la atención de las emergencias en Coronel Oviedo y zonas de influencia.

La institución mantiene las transferencias municipales y organiza entre dos y tres grandes actividades de recaudación al año para sostener su operatividad.

El funcionamiento del cuerpo de bomberos demanda un promedio de G. 25 millones mensuales, monto destinado al mantenimiento de los móviles, adquisición de insumos, combustible y otros gastos necesarios para mantener activo el servicio de emergencia.

De esta manera, mientras celebran la histórica unificación de sus equipos de protección, los bomberos azules continúan apelando a la autogestión y al apoyo de la ciudadanía para sostener una labor que desarrollan de manera voluntaria y permanente en beneficio de la comunidad.