San José del Rosario: habilitan una USF en colonia Escalera

La Unidad de Salud Familiar (USF) fue construido en un terreno donado por un poblador de colonia Escalera del distrito de San José del Rosario, motivado por la necesidad de la comunidad de contar con el servicio sanitario.

El acto de inauguración contó con la presencia de las autoridades locales, representantes del área de la salud, educación y vecinos de la zona.

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La habilitación del servicio beneficiará directamente a unas 2.000 personas asentadas en los alrededores, quienes anteriormente tenían que trasladarse a otro centro asistencial para su atención médica.

La infraestructura edilicia fue entregada al Ministerio de Salud a través de la Segunda Región Sanitaria, cuyo responsable es el Dr. Darío Soria, quien manifestó su reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad por la importante inversión realizada para concretar la obra.

El Dr. Soria anunció que ya se dispone de los elementos básicos para recibir a los pacientes de la comunidad. Sin embargo, dijo que en el transcurso de esta semana viajará a Asunción para presentar algunos pedidos de equipos en el Ministerio de Salud, con el objetivo de ir mejorando el servicio, subrayó.

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Donación de predio

El predio donde está instalada la nueva USF fue donado por Julián Casco, antiguo poblador de la colonia, Mencionó que la iniciativa de ceder una parte de la finca donde vive con su familia surgió debido a la necesidad de contar con un lugar donde la gente pueda recibir atención médica, teniendo en cuenta que hasta hace poco carecían de un centro asistencial cercano a la comunidad, por lo que, con la culminación de la obra, ya tendrán dónde acudir, refirió.

Inversión municipal

Por su parte, el intendente Hugo Delosantos, indicó informó a la ciudadanía que la obra ejecutada se realizó a través de un contrato plurianual, con un monto aproximado de G. 1.300 millones, provenientes de los recursos de Royalties.

La obra estuvo a cargo de la empresa San Lucas Construcciones, de Fidel Melgarejo.