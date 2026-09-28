Coronel Oviedo va a tener el primer colegio público con bachillerato en IA

La propuesta que se tiene en Coronel Oviedo referente al estudio de la IA ya había sido aprobada por el el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) mediante la resolución Nº 1939 del año 2024.

Al respecto, David Espínola, director general del Colegio San Roque González de Santacruz, señaló que el bachillerato técnico en informática ya no se encuentra actualizado frente al avance tecnológico.

Por esto, sostuvo que la nueva malla curricular a ser implementada y elaborada por técnicos del MEC, prioriza el desarrollo web, al igual que la interacción con modelos de inteligencia artificial.

Asimismo, señaló que el nuevo plan de estudios reemplazará al tradicional bachillerato técnico en informática, primeramente en el turno tarde de la institución.

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Enfoque técnico y malla curricular

Según Espínola, el primer año del programa se centrará en el desarrollo web front-end y back-end. Los estudiantes utilizarán sistemas operativos basados en Linux y lenguajes de programación como Python.

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Para el segundo año, el plan académico incluirá metodologías de desarrollo de software y despliegue de aplicaciones, por lo que se prevé que los alumnos aprenderán a utilizar herramientas como Git y GitHub para fomentar el trabajo en equipo.

Finalmente, en el tercer año se profundizará en la aplicación de modelos de inteligencia artificial. Mediante esto, los estudiantes aprenderán a manejar y entrenar modelos de código abierto para resolver problemas específicos en diversos ámbitos comerciales o de servicios.

“Hay que aclarar algo, las inteligencias artificiales que van a estar utilizando los estudiantes son inteligencias artificiales que van a resolver un problema en específico. Mucha gente piensa que la inteligencia artificial es ChatGPT, Claude o todos los agentes que hoy en día tenemos, no es eso”, aseguró el docente, quien también destacó la presencia de ingenieros en análisis de sistemas dentro del plantel.

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