Día Mundial de la Visión: cómo acceder a las cirugías gratuitas de cataratas del Ministerio de Salud

Cada segundo jueves de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión. Es una fecha clave para recordar lo importante que es cuidar nuestros ojos y prevenir la ceguera que se puede evitar.

Según la última encuesta del Ministerio de Salud, la catarata es la principal causa de ceguera en personas mayores de 50 años. Esta condición afecta a unas 25.000 personas en este grupo de edad dentro del país.

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Además, alrededor de 235.000 adultos mayores sufren una pérdida de visión entre moderada y grave por culpa de las cataratas. Sin una operación a tiempo, estas personas terminarán perdiendo la vista por completo.

Salud ofrece cirugías para mejorar calidad de vida de pacientes con esta condición

Con el lema “Ama tus ojos”, el Ministerio de Salud ofrece cirugías gratuitas a través del Programa Nacional de Salud Ocular.

En este sentido anuncia que se realizará una jornada de captación de pacientes para cirugías de cataratas el domingo 11 de octubre desde las 08:00 en el Hospital Regional de Pilar, Ñeembucú. Para acceder a la consulta, registrarse al WhatsApp 0974 423 597.

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Desde finales de 2025, el programa ya realizó más de 2.000 operaciones de cataratas en varios centros quirúrgicos del país. Actualmente operan hospitales en Concepción, Presidente Franco, Coronel Oviedo, Tomás Romero Pereira, Itapúa, Curuguaty e Itauguá.

Esta iniciativa busca descentralizar la atención y ofrecer soluciones rápidas a las regiones sin centros fijos.

Acciones de prevención durante todo el mes

Durante todo el mes de octubre se realizarán atenciones oftalmológicas gratuitas en distintos puntos del país. Entre ellas se destaca el apoyo a Olimpiadas Especiales Paraguay, facilitando controles visuales a personas con discapacidad intelectual en Concepción y Alto Paraná.

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En lo que va del año, las jornadas móviles atendieron a cerca de 2.900 personas y entregaron más de 3.600 anteojos para lectura. Las acciones dan prioridad a los adultos mayores y a las zonas con mayor necesidad.

A su vez, se impulsa el proyecto “Viendo Bien, Aprendo Mejor” junto con el programa de alimentación escolar. La iniciativa realiza revisiones médicas a niños y niñas para detectar y corregir problemas de vista a tiempo.