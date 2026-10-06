Unas 27.000 personas sufren ceguera por cataratas y Salud les ofrece cirugías gratis

Este jueves, como cada segundo jueves de octubre se recuerda el Día Mundial de la Visión. En Paraguay, la principal causa de pérdida de visión en personas mayores de 50 años es una condición completamente reversible con una intervención quirúrgica. Unos 27.000 ciudadanos padecen ceguera y la principal causa son las cataratas, seguida en menor medida por el glaucoma y la retinopatía diabética, según la tercera Encuesta Rápida de Ceguera Prevenible 2025 elaborada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) en alianza con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En entrevista con ABC, la doctora Sofía Maldonado, directora de Salud Ocular de la cartera sanitaria, advirtió sobre el impacto social de las cataratas y detalló el plan oficial que vienen desarrollando para descentralizar las intervenciones en el territorio nacional. “El 56,7% de las personas evaluadas en esta encuesta presenta ceguera por catarata, y al hablar de ceguera hablamos de personas que no se pueden manejar de manera independiente”, explicó la referente.

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La médica remarcó que la falta de visión genera consecuencias físicas y emocionales severas en la población adulta mayor, afectando de forma directa su calidad de vida. “Tienen una visión muy disminuida, de uno o dos metros, o simplemente ven bultos. Esto implica que corren riesgo de sufrir caídas, mientras que los pacientes adultos mayores ciegos por catarata presentan cuadros de depresión o cuadros de demencia incluso acelerados”, señaló Maldonado.

A esta población en situación de ceguera total se suma un contingente aún mayor de ciudadanos en riesgo directo de perder la visión si no reciben asistencia. Maldonado advirtió sobre la existencia de “alrededor de 235.000 personas por encima de 50 años que están con deficiencia visual entre moderada y grave”. El dato se desprende del mismo estudio y, según la profesional, ”si estas personas no pueden acceder al tratamiento en los próximos años, son potencialmente ciegos que tenemos distribuidos en el país”.

¿Cómo es la cirugía de cataratas y qué insumos cubre el Ministerio de Salud?

Para contener esta problemática, el programa de cirugías del Ministerio de Salud ofrece una cobertura integral sin costo para los pacientes. El procedimiento consiste en la extracción del cristalino opacificado y su reemplazo por una prótesis óptica de última generación, mediante una técnica microquirúrgica de baja invasividad que no requiere hospitalizaciones prolongadas.

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“No es un cristal, sino que se denomina lente intraocular. Es un material especial que queda dentro del ojo en reemplazo al cristalino, con una graduación en dioptrías que se determina por un estudio que se le hace a cada paciente”, precisó Maldonado. La técnica aplicada es la facoemulsificación, con cortes mínimos de entre 2,5 y 3,5 milímetros. “Se utilizan lentes intraoculares plegables con un inyector especial; la lente dentro del saco capsular se abre y queda desplegada”, acotó.

La gratuidad de los insumos representa un alivio financiero determinante para las familias, considerando los elevados valores del mercado médico privado. Solamente el lente puede costar hasta 800 dólares en el sector privado. “En el ministerio todo el proceso es totalmente gratuito e incluye la prótesis, sustancia viscoelástica, sueros especiales, colirios, anestésicos, dilatadores, antibióticos e instrumental”, remarcó la directora de Salud Ocular.

Los resultados del posoperatorio muestran una evolución rápida en la rehabilitación de los pacientes operados en la red pública. “Es impecable cómo salen los pacientes a las 24 horas y la recuperación visual que se nota al destapar el ojo. Más allá de operarle simplemente, es operarle y que realmente sean rehabilitados visualmente, recuperando su independencia y su autoestima”, enfatizó Maldonado a ABC.

¿Cuáles son los requisitos y pasos para acceder a la cirugía gratuita de cataratas?

El Ministerio de Salud logró acortar de forma sustancial los plazos de atención para las intervenciones oftalmológicas en comparación con años anteriores. “Antes de este sistema los pacientes esperaban tres, cuatro meses o más para operarse. Hoy estamos manejando listas de espera de entre uno y dos meses en los diferentes centros quirúrgicos”, sostuvo Maldonado, citando como ejemplo las jornadas intensivas de 30 a 50 cirugías mensuales en regiones como Concepción.

Para acceder al tratamiento gratuito en centros regionales como Concepción, Itapúa o Presidente Franco, en Alto Paraná, el paciente debe completar el siguiente itinerario en la red pública:

Consulta oftalmológica inicial: Evaluación médica en consultorios del Ministerio de Salud para derivación al centro quirúrgico. Estudio de biometría ocular: Medición de precisión para establecer la graduación exacta de la lente intraocular plegable. Evaluación clínica preoperatoria: Visación de estado general, presión arterial y control glucémico por parte de un médico clínico. Intervención y posoperatorio: Cirugía ambulatoria bajo monitoreo anestésico y entrega gratuita de colirios antibióticos y antiinflamatorios.

Durante el proceso previo al quirófano, el monitoreo clínico permanente resulta clave para evitar complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas. “Como la mayoría de los pacientes son mayores de 50 años, generalmente tienen alguna patología de base como presión alta o diabetes. Siempre está monitorizado por un anestesiólogo, que si hace falta le hace algún tipo de analgesia o sedación para que esté tranquilo durante la cirugía”, explicó la funcionaria.

Dónde agendar la consulta de cataratas y qué hospitales atienden en el país

El agendamiento de consultas oftalmológicas se realiza a través de diferentes modalidades: en el Hospital General de Coronel Oviedo mediante el Call Center 154 (opción 5), en el Hospital General de Itapúa al 154 (opción 7).

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En el Hospital Distrital de Presidente Franco, el Hospital Regional de Concepción y el Centro Oftalmológico de María Auxiliadora de Itapúa, los turnos se gestionan de manera presencial en ventanilla desde las 06:00.

Estos son los centros de atención oftalmológica, horarios y modalidades para turnos:

Además de los centros fijos, la cartera sanitaria impulsa brigadas itinerantes para atender a poblaciones rurales alejadas donde no existen especialistas permanentes. “Vemos muchas veces que personas que todavía pueden ayudar en la casa o trabajar están arrinconadas porque no ven, tienen miedo de movilizarse o tropezarse. Por eso acercamos este servicio itinerante a regiones donde no hay servicios permanentes para captar pacientes y realizar las jornadas quirúrgicas”, concluyó Maldonado en el diálogo con ABC.