Laboratoristas del sector público anuncian movilización para reclamar reivindicaciones

Técnicos, licenciados en Laboratorio Clínico y trabajadores afines anunciaron que se movilizarán este viernes frente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para exigir respuestas a tres reclamos que, según sostienen, afectan su reconocimiento profesional y sus condiciones laborales.

Entre los puntos que exigirán citan la actualización del Manual de Funciones, la inclusión de la carrera en el Catálogo de Profesiones y la ampliación de la resolución que regula la carga horaria de los profesionales de blanco.

El secretario del Sindicato de Laboratoristas, Oscar Silva, explicó que el primer pedido consiste en la actualización del Manual de Funciones, a fin de establecer y reconocer las tareas específicas que corresponden a los profesionales de Laboratorio Clínico.

“Actualmente existe una Estructura Funcional de Laboratorios que data del año 2012, en la que se contemplan funciones de auxiliar y técnico, pese a que la figura de auxiliar en Laboratorio Clínico no existe dentro de la cartelera del Ministerio de Salud”, explicó Silva.

Los trabajadores también señalaron que el Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio, aprobado mediante la Resolución Nº 167/23, contempla solamente una carrera de grado universitario, situación que consideran insuficiente para abarcar a todo el personal que cumple funciones dentro de los laboratorios.

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Impedimento para acceder a concursos, otro motivo de reclamo

El segundo reclamo es la inclusión de la carrera de Laboratorio Clínico dentro del Catálogo de Profesiones, debido a que la falta de reconocimiento en este registro les impide acceder a determinados concursos y oportunidades laborales dentro del sistema público.

Los laboratoristas sostienen que esta situación incluso afectó a profesionales que no pudieron participar del proceso de desprecarización laboral impulsado por el Ministerio de Salud.

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Exigen la ampliación de la normativa que determina la carga horaria

El tercer pedido consiste en la ampliación de la Resolución Nº 2683, que reglamenta la carga horaria de los profesionales de blanco.

Según los trabajadores, la normativa establece una carga de 20 horas semanales para determinados profesionales, mientras que el personal de Laboratorio Clínico cumple actualmente jornadas de 30 horas semanales, equivalentes a unas 132 horas mensuales.

Tienen sobrecarga laboral y baja remuneración, afirman

El gremio considera necesaria la inclusión del grupo ocupacional dentro de esta reglamentación, teniendo en cuenta, además, la exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos, así como el desgaste propio de las tareas que realizan.

Los laboratoristas remarcan que su trabajo no se limita a la entrega de resultados. Entre sus funciones se encuentran la toma y recepción de muestras, el control de las muestras remitidas, la carga de pedidos, el etiquetado y procesamiento, además del mantenimiento y control de los equipos antes del inicio de la jornada laboral.

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También deben detectar inconvenientes con las muestras y comunicar oportunamente las irregularidades a los servicios correspondientes, con el objetivo de garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados.

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A esto se suma, según denuncian, la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios. Señalan que un técnico permanente percibe aproximadamente G. 3.750.000, de los cuales, tras el descuento jubilatorio del 16%, queda un ingreso de unos G. 3.150.000.

En el caso de los contratados, indican que el salario de G. 3.200.000 queda reducido a unos G. 2.688.000 luego del descuento jubilatorio, monto que, según el gremio, se encuentra por debajo del salario mínimo vigente.