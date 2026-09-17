Laboratoristas anuncian movilización para reclamar reconocimiento y derechos laborales

Los laboratoristas del país se manifestarán para reclamar una serie de reivindicaciones laborales y el reconocimiento de las funciones que desempeña el grupo dentro del sistema sanitario.

Reclaman que actualmente sus salarios son de G. 3.200.000, y que con el descuento que corresponde al aporte jubilatorio se equipara al salario mínimo, que es de G. 3.044.000, pese a tratarse de trabajadores especializados del área de Salud.

Otro de los reclamos apunta a la falta de actualización del Manual de Funciones, documento que, según explicaron, debería establecer claramente las tareas y responsabilidades de los laboratoristas, desde el inicio hasta la culminación de sus labores. Señalan que hasta la fecha no han obtenido respuestas concretas de las instancias encargadas de impulsar esta actualización.

El sindicato también cuestiona las dificultades que enfrentan los profesionales para acceder al reconocimiento de su formación. En ese sentido, mencionan la carrera de grado de Licenciatura en Laboratorio Clínico, que cuenta con habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero que, según denuncian, no estaría siendo incorporada al catálogo de profesionales del Ministerio de Salud Pública.

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El secretario del Sindicato Nacional de Laboratoristas, Oscar Silva, señaló que la situación afecta principalmente a nuevos egresados, quienes, de acuerdo con el gremio, tienen dificultades para obtener su registro profesional ante el Ministerio de Salud por no figurar la denominación correspondiente en el catálogo.

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“Los laboratoristas buscamos el reconocimiento de la complejidad de las tareas que realizamos diariamente, que es la atención a pacientes, toma y carga de muestras, acondicionamiento de equipos, procesamiento de muestras y otras labores vinculadas directamente con el diagnóstico de distintas patologías. Como también la revisión de los salarios y las cargas horarias laborales”, expresó.

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El gremio afirma que, pese a la responsabilidad que implica el trabajo y el nivel de exposición a materiales biológicos y pacientes con enfermedades contagiosas, continúa sin recibir el reconocimiento laboral.

Otro punto señalado es la reducción de la carga horaria. Según el sindicato, los laboratorios son el único grupo ocupacional que no se ha acogido al beneficio de reducción de la jornada a 132 horas mensuales, equivalentes a 30 horas semanales o seis horas diarias.

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Los trabajadores recuerdan además el papel que desempeñaron durante la pandemia del covid-19, especialmente en la toma y procesamiento de muestras para la detección de la enfermedad. Consideran que ese trabajo fue fundamental para el diagnóstico de pacientes, aunque no tuvo el reconocimiento que, según sostienen, correspondía.

El sindicato afirma que desde 2025 no ha sido recibido por la entonces ministra de Salud, María Teresa Barán, y que las reuniones se concretaron únicamente con viceministros. Ante esta situación, los trabajadores anuncian que continuarán con las medidas hasta ser escuchados por el nuevo ministro de Salud Pública.