San Pedro: alertan de la peor crisis sanitaria de la historia del país

Médicos asignados a centros asistenciales del segundo departamento alertaron sobre posibles problemas en el momento en que algún paciente sea derivado a hospitales de Asunción para recibir un tratamiento especializado, ya sea en el Hospital de Trauma, en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, en el Hospital Nacional de Itauguá, en el Instituto Nacional del Cáncer y otros.

El Dr. Joaquín Silva, uno de los médicos del hospital de Santaní y dirigente sindical, manifestó que la salud en nuestro país está en camino a la peor crisis sanitaria de todos los tiempos, a consecuencia de las renuncias de más de un centenar de especialistas que venían lidiando con el deteriorado sistema de salud en nuestro país. La situación va a empeorar desde este momento, debido a que no tenemos suficiente personal de blanco que pueda cubrir los lugares dejados por sus colegas, subrayó.

“Lamentablemente, las autoridades nacionales no están dimensionando el problema que ya están causando las renuncias de los doctores. Si no hay especialistas en el Hospital de Trauma, en Acosta Ñu y en otros centros de referencia, ¿para qué vamos a enviar a los pacientes a esos lugares? Por lo que no sabemos qué va a pasar con los enfermos graves de aquí en adelante”, enfatizó Silva.

La directora del Hospital Distrital de Santaní, Dra. Zulma Cabrera, indicó que en estos momentos la atención a los pacientes se está desarrollando normalmente en las distintas áreas que estuvieron interrumpidas durante la huelga de cinco días. Mencionó que el área de Urgencias no fue afectada por la medida de protesta.

Dijo que hasta este lunes no se presentó ningún caso grave de pacientes que requiera traslado a Asunción, por lo que se está manejando la situación de salud de la gente con el equipo médico disponible.

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La Dra. Cabrera explicó que el hospital de Santaní no tiene vínculos con los especialistas que presentaron renuncia al Ministerio de Salud. Gran parte de estos profesionales prestan servicios en Asunción y alrededores, indicó.