Parabrisas: esto dicen los Bomberos sobre el tipo de vidrio que debe utilizarse

Tras la tormenta y granizada del sábado pasado que destrozó una considerable cantidad de parabrisas de vehículos, los bomberos voluntarios dieron a conocer unas informaciones referentes a este vidrio, ya que se prevén varios reemplazos en un corto periodo de tiempo.

“Desde hace un tiempo nuestro grupo de Rescate Vehicular ha detectado al intervenir en distintos accidentes de tránsito, la presencia de vidrio común instalado en los parabrisas como reemplazo del original en vehículos de distintas marcas y modelos”, confirman.

Sobre “vidrio común” detallan que se trata del que se utiliza en ventanas de viviendas. Según los expertos, este reemplazo representa un peligro para los ocupantes del vehículo, ya que este tipo de vidrio, al romperse, puede hacerlo en fragmentos grandes y cortantes, aumentando así el riesgo de heridas graves que incluso pueden poner en riesgo la vida de las personas.

Por esto, sostienen que el tipo de vidrio que debe utilizarse en el parabrisas es el laminado, un vidrio de seguridad diseñado específicamente para cumplir con las características necesarias para vehículos, incluyendo un comportamiento que ayuda a prevenir lesiones en caso de accidentes de tránsito.

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Solicitud de reemplazo de parabrisas

Con esa diferenciación, los Bomberos reiteran que es de suma importancia, al momento de reemplazar un parabrisas, la exigencia de que el vidrio sea laminado y certificado.

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Asimismo, detallan que los vehículos vienen de fábrica con dos tipos de vidrios de seguridad: laminado en el parabrisas y templado en los laterales y la luneta trasera.

“Al frente el parabrisas debe ser laminado, ya que cumple normas específicas de seguridad para ese lugar que un vidrio común no cumple. No es suficiente que el parabrisas tenga la forma correspondiente al modelo de su vehículo. Verifique que sea un vidrio laminado y certificado”, reiteran.

Finalmente, detallan que el vidrio debe tener un sello grabado, generalmente en una de las esquinas inferiores, que permita identificar sus características. Entre las inscripciones puede encontrarse la palabra “LAMINATED” o “LAMINADO”, además de la marca del fabricante y los códigos de homologación correspondientes.

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