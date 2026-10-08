Nacionales
08 de octubre de 2026 a la - 18:04

Parabrisas: esto dicen los Bomberos sobre el tipo de vidrio que debe utilizarse

Vehículo con cristal roto y etiqueta visible, rodeado de edificios en una calle urbana.
Ejemplo de vidrio común en un parabrisas.

La Unidad de Rescate Vehicular del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) compartió informaciones referentes al tipo de vidrio utilizado para los parabrisas. Según los rescatistas, en varias intervenciones se encontraron con vidrios comunes como reemplazo de los originales.

Por ABC Color
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Tras la tormenta y granizada del sábado pasado que destrozó una considerable cantidad de parabrisas de vehículos, los bomberos voluntarios dieron a conocer unas informaciones referentes a este vidrio, ya que se prevén varios reemplazos en un corto periodo de tiempo.

“Desde hace un tiempo nuestro grupo de Rescate Vehicular ha detectado al intervenir en distintos accidentes de tránsito, la presencia de vidrio común instalado en los parabrisas como reemplazo del original en vehículos de distintas marcas y modelos”, confirman.

Sobre “vidrio común” detallan que se trata del que se utiliza en ventanas de viviendas. Según los expertos, este reemplazo representa un peligro para los ocupantes del vehículo, ya que este tipo de vidrio, al romperse, puede hacerlo en fragmentos grandes y cortantes, aumentando así el riesgo de heridas graves que incluso pueden poner en riesgo la vida de las personas.

Coche con puerta dañada y fragmentos de vidrio esparcidos, en una calle urbana con otros vehículos y peatones al fondo.
El vidrio común se parte en varios pedazos.

Por esto, sostienen que el tipo de vidrio que debe utilizarse en el parabrisas es el laminado, un vidrio de seguridad diseñado específicamente para cumplir con las características necesarias para vehículos, incluyendo un comportamiento que ayuda a prevenir lesiones en caso de accidentes de tránsito.

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Solicitud de reemplazo de parabrisas

Con esa diferenciación, los Bomberos reiteran que es de suma importancia, al momento de reemplazar un parabrisas, la exigencia de que el vidrio sea laminado y certificado.

Bomberos en uniforme negro ayudando a una persona en un auto con vidrio roto, rodeados de espectadores interesados.
Bomberos ayudan a una persona atrapada en un automóvil dañado.

Asimismo, detallan que los vehículos vienen de fábrica con dos tipos de vidrios de seguridad: laminado en el parabrisas y templado en los laterales y la luneta trasera.

“Al frente el parabrisas debe ser laminado, ya que cumple normas específicas de seguridad para ese lugar que un vidrio común no cumple. No es suficiente que el parabrisas tenga la forma correspondiente al modelo de su vehículo. Verifique que sea un vidrio laminado y certificado”, reiteran.

Automóvil negro dañado, con parabrisas roto y vidrios esparcidos, en un entorno con césped y una tela de fondo.
Parabrisas con vidrio común.

Finalmente, detallan que el vidrio debe tener un sello grabado, generalmente en una de las esquinas inferiores, que permita identificar sus características. Entre las inscripciones puede encontrarse la palabra LAMINATEDo “LAMINADO”, además de la marca del fabricante y los códigos de homologación correspondientes.

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