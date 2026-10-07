Parabrisas en riesgo: anotá estos tips para proteger tu vehículo en la próxima tormenta

Los locales que venden parabrisas están de parabienes luego de la última tormenta con granizos que azotó a gran parte del Paraguay, pero que en el área metropolitana dejó, más allá del susto, un enorme perjuicio en casas y automóviles, debido al tamaño de las bolas de hielo que se precipitaron contra la superficie.

Desde inicios de semana, los automovilistas están haciendo fila en talleres y aseguradoras para concretar la reparación de sus vehículos, en medio de pronósticos meteorológicos nada favorables, que anticipan un fenómeno de tiempo severo de similares características al del fin de semana.

Algunos tuvieron la suerte de que la tormenta los haya agarrado en casa y con sus autos y camionetas bajo techo; otros pudieron reaccionar a tiempo y con mucho ingenio encontraron la forma de proteger sus bienes.

Y tal como ocurre en estos tiempos, las redes sociales se convierten en el centro de catarsis de la “desgracia” colectiva, que terminó mutando en humor bajo la popular premisa de reír para no llorar.

Los “métodos” para proteger los autos de la granizada

En las últimas horas circularon de forma masiva varios videos de internautas empleando distintos recursos en un intento desesperado por evitar que el granizo cause daños en sus automóviles.

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Por ejemplo, este hombre que se apropió de los almohadones de algún sillón de su casa y los puso sobre su parabrisas.

Este otro optó por cartones que agrupó en gran cantidad en ambos parabrisas y en las ventanillas, dejando su camioneta lista para el embate de la naturaleza.

Por su lado, un luqueño recurrió al relleno de goma espuma de una almohada y una placa de melamina, con los que protegió los vidrios de su antigua Toyota Land Cruiser de los años ’80.

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Uno que no logró evitar el perjuicio se tomó la situación con humor y grabó un vídeo mostrando cómo solucionar de forma provisoria el daño ocasionado por una enorme bola de hielo que golpeó y quebró el parabrisas de su camioneta.

Oportunidad de negocio

Viendo esta situación, que -de acuerdo a los pronósticos- podría repetirse, la industria colchonera y de espumas de poliuretano encontró una oportunidad de negocio y comenzó a comercializar soluciones especializadas, tales como planchas de goma espuma de diversos grosores y “pirecas” (espuma con una superficie más resistente) adaptadas a la medida de los coches.

Estas alternativas se ofrecen en distintos formatos y precios según las necesidades del usuario, comercializándose desde placas de goma espuma por kilo o por medidas específicas (a partir de unos G. 250.000) hasta materiales en cantidad para sujetar sobre el techo, capó y parabrisas.

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