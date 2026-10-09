Nacionales
09 de octubre de 2026 a la - 10:07

Escuela de Fernando de la Mora solicita ayuda para reparar sus techos

Aula con sillas amarillas desordenadas y piso mojado, mostrando el impacto del temporal en el ambiente escolar.
La escuela República Dominicana de Fernando de la Mora sufrió daños en su insfraestructura luego del temporal del pasado fin de semana.Gentileza

La comunidad educativa de la emblemática Escuela República Dominicana, ubicada en las inmediaciones de la Municipalidad de Fernando de la Mora, solicitan ayuda de la ciudadanía para reparar la infraestructura de la institución. Los techos de las aulas fueron gravemente afectados por el temporal registrado el pasado fin de semana.

Por ABC Color
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Los fuertes vientos y las intensas lluvias provocaron considerables daños en los techos de prácticamente todas las dependencias del establecimiento. Según detalló el secretario de la institución, Juan Galeano, el agua ingresó a las aulas, la sala de danza, el auditorio, la dirección y la cantina.

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“Más que nada precisamos de tejas, porque es la base de todo y lo que más se dañó con el temporal. Tuvimos goteras en diferentes salas de clase y en gran parte de la institución”, explicó Galeano. Además de materiales, desde el colegio señalaron que también se precisa mano de obra para encarar las obras de restauración.

Aula vacía con escritorios y sillas amarillas apiladas, marcas de agua en el suelo y carteleras en las paredes.
La escuela República Dominicana con aulas inundadas debido a las recientes lluvias a nivel país.

Clases virtuales hasta nuevo aviso

Como medida de contingencia para resguardar la seguridad de la comunidad escolar, las clases presenciales debieron ser suspendidas. “Toda esta semana estuvimos con clases virtuales por el tema del temporal y seguiremos así hasta que haya una reparación total de la situación”, indicó el funcionario.

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A pesar de que ya se presentaron los informes correspondientes a las autoridades educativas y se gestionaron pedidos a diversas instituciones gubernamentales, los tiempos de respuesta motivaron a la directiva y a los docentes a apelar directamente al espíritu solidario de la ciudadanía fernadina.

Aula con mural de Blancanieves, ventilador en el techo, aire acondicionado y estantes con materiales educativos.
El aula de la escuela República Dominicana en Fernando de la Mora afectada por los temporales del pasado fin de semana.

“Esta es una escuela grande, una de las pioneras y fundadoras de la educación en Fernando de la Mora, por lo que pedimos la colaboración y la ayuda de los vecinos, familias y empresas que puedan sumar su aporte para brindarles a los niños un espacio seguro, digno y acogedor para aprender”, enfatizó Galeano.

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¿Cómo colaborar?

Quienes deseen donar tejas, aportar mano de obra o realizar consultas sobre cómo colaborar con la restauración de la escuela, pueden comunicarse al número telefónico 0982 343432.