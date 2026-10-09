Escuela de Fernando de la Mora solicita ayuda para reparar sus techos

Los fuertes vientos y las intensas lluvias provocaron considerables daños en los techos de prácticamente todas las dependencias del establecimiento. Según detalló el secretario de la institución, Juan Galeano, el agua ingresó a las aulas, la sala de danza, el auditorio, la dirección y la cantina.

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“Más que nada precisamos de tejas, porque es la base de todo y lo que más se dañó con el temporal. Tuvimos goteras en diferentes salas de clase y en gran parte de la institución”, explicó Galeano. Además de materiales, desde el colegio señalaron que también se precisa mano de obra para encarar las obras de restauración.

Clases virtuales hasta nuevo aviso

Como medida de contingencia para resguardar la seguridad de la comunidad escolar, las clases presenciales debieron ser suspendidas. “Toda esta semana estuvimos con clases virtuales por el tema del temporal y seguiremos así hasta que haya una reparación total de la situación”, indicó el funcionario.

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A pesar de que ya se presentaron los informes correspondientes a las autoridades educativas y se gestionaron pedidos a diversas instituciones gubernamentales, los tiempos de respuesta motivaron a la directiva y a los docentes a apelar directamente al espíritu solidario de la ciudadanía fernadina.

“Esta es una escuela grande, una de las pioneras y fundadoras de la educación en Fernando de la Mora, por lo que pedimos la colaboración y la ayuda de los vecinos, familias y empresas que puedan sumar su aporte para brindarles a los niños un espacio seguro, digno y acogedor para aprender”, enfatizó Galeano.

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¿Cómo colaborar?

Quienes deseen donar tejas, aportar mano de obra o realizar consultas sobre cómo colaborar con la restauración de la escuela, pueden comunicarse al número telefónico 0982 343432.