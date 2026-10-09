Nacionales
09 de octubre de 2026 a la - 06:30

Escuelas destrozadas por la tormenta y sin ayuda del MEC: organizan polladas para volver a clases

Techo de la Escuela Básica 207 Blas Garay con tejas de cerámica y vigas de madera, mostrando deterioro importante.
El techo de la Escuela Básica 207 Blas Garay quedó deteriorado por la tormenta del 3 de octubre en Asunción.ABC Color

La última tormenta con granizos golpeó a unas 135 instituciones educativas y dejó techos perforados, aulas inundadas y alumnos sin clases. Ante la nula respuesta del MEC, padres desesperados organizan polladas y hamburgueseadas para reparar los daños a pulmón.

Por Rene Ramos
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Mientras el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) contabiliza 135 instituciones afectadas - de las cuales 43 están ubicadas en Asunción-, y emite nuevas alertas ante la amenaza de más tormentas, la respuesta estatal brilla por su ausencia, según denuncian los directores de los establecimientos escolares.

Un claro reflejo de esta vulnerabilidad se vive en la Escuela Básica N° 207 Blas Garay, ubicada en el barrio Hipódromo de la capital. La institución quedó con tejas totalmente destruidas, ventanas rotas y pisos deteriorados tras la caída de granizo y la severa tormenta del fin de semana pasado.

Ante esta situación, los padres decidieron autoconvocarse para organizar una “gran pollada solidaria” con adhesiones de Gs. 20.000 cada una, buscando recaudar fondos de forma urgente para reconstruir los techos perforados y permitir que los niños regresen a las aulas con normalidad.

Esta situación se multiplica en decenas de centros educativos públicos, que quedaron hasta con los tinglados perforados con el paso del temporal, producto de los efectos del fenómeno conocido como “El Niño”.

Escuelas del MEC sin techo: padres venden hamburguesas a Gs. 10.000 para reparar aulas

A pocos kilómetros de Asunción, en la Escuela Pitiantuta de Fernando de la Mora, el escenario es igualmente desolador tras el embate climático. Los techos perforados y las aulas inhabilitadas obligaron a la comunidad educativa a no quedarse de brazos cruzados esperando una asistencia oficial del MEC, bajo el mando del ministro Luis Ramírez.

Elementos cubiertos por plástico negro en un ambiente cerrado de la Escuela Nacional de Comercio N° 2.
Se acondicionan equipos en la Escuela Nacional de Comercio N° 2 con plásticos y bolsas para su protección ante el anuncio de tormentas severas.

Bajo el lema “Queremos volver a nuestras salas de clase y necesitamos de tu ayuda”, la comisión de padres organizó una gran venta de hamburguesas prevista para el próximo lunes 12 de octubre, de 18:00 a 20:00, frente a la institución, ubicada sobre la calle Capitán Montiel, de la zona sur de la ciudad. Cada adhesión tiene un costo de G. 10.000.

La situación afecta a 592 alumnos que desde el lunes 5 de octubre no tienen clases presenciales debido a que las salas quedaron inutilizables y con riesgo tras la tormenta.

Persona de pie en aula desordenada, vestimenta oscura, observando mesas bajo un toldo rojo. Paredes con decoraciones educativas y piso húmedo.
Una persona trabaja en la organización del aula en la escuela Pitiantuta tras un evento de limpieza.

“El techo de todas las 22 aulas quedó totalmente perforado con la caída de granizos. Completamente todo se perdió porque del techo ayer y hoy chorreó el agua de la lluvia”, había declarado a ABC el director de Pitiantuta, Sergio Arnaldo Huber Dietrich.

Sindicato de Directores cuestiona falta de fondos de emergencia ante catástrofes climáticas

Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), manifestó que lamentan que el Gobierno no solo no cuenta con fondos de emergencia ante este tipo de eventos climáticos, donde el abandono de las escuelas públicas se hace más que evidente.

Lea más: Tijerazo del 33% en las escuelas: directores denuncian fuertes recortes en la Gratuidad del MEC

El gremialista se encuentra recorriendo instituciones, precisamente para verificar cómo quedaron luego del temporal. Una de las escuelas que tenía previsto visitar en la jornada la Escuela Básica República de Chile. Otra institución que se llenó de goteras es la Escuela Nacional de Comercio N° 2, según reportaron los padres de familia.

Interior de salón de clases con pared verde, ventana rota y dibujos infantiles en las paredes.
El temporal provocó destrozos en el interior de la escuela Blas Garay, afectando su infraestructura.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, responderá este viernes 9 de octubre, en conferencia de prensa si es que hay o no recursos para reparar los daños ocasionados por los embates de El Niño en todo el país.

Aula inundada con suelo cubierto de agua. Mobiliario escolar y materiales educativos visibles, sin personas presentes.
Las aulas de la escuela Juan Alberto Samaniego fueron afectadas tras el temporal del 3 de octubre de 2026.

Lo que sí hizo el MEC es activar el plan de contingencia, que permite entre otras medidas, la posibilidad de recurrir a clases virtuales o a distancia en el caso de que así lo decida la comunidad, a través de los comités de riesgos instalados en cada local. En Asunción, ante el anuncio de tormentas severas para esta tarde, en el Colegio Salesianito emitieron un comunicado informando a las familias que pasaron a la virtualidad, al menos por este jueves.