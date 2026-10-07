El temporal ya dañó 135 escuelas y hay nueva alerta: ¿Qué plantea el MEC?

De las instituciones afectadas, 43 corresponden a Asunción, según los datos oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Con el pronóstico de precipitaciones previsto desde este jueves, la cartera plantea que los Comités Educativos de Gestión del Riesgo (CEIGR), deben activar de forma urgente sus medidas de prevención en cada comunidad.

¿Cuáles son las medidas que deben realizar las escuelas, según el MEC?

Según la Resolución N° 687/2023, que aprueba el “Plan de Contingencia ante Riesgos Hidrometeorológicos del MEC”, las acciones clave son:

Inspección de infraestructura: Revisar techos, canaletas, desagües y el sistema eléctrico de las aulas para prevenir filtraciones o cortocircuitos.

Protección de bienes: Trasladar a zonas elevadas o seguras los equipos tecnológicos, documentos y materiales educativos.

Canal con las familias: Establecer comunicación directa con padres y tutores para informar a tiempo sobre eventuales cambios en la rutina escolar.

Suspensión al aire libre: Interrumpir actividades descubiertas o deportivas ante vientos fuertes o descargas eléctricas.

En ese sentido, la directora de Gestión de Riesgos, Lorena González, explicó a ABC que, como la Dirección de Meteorología apunta a condiciones severas nuevamente para los últimos días de la semana, la indicación desde la entidad es que los padres decidan la asistencia de sus niños a los locales escolares. “Es una opción válida la virtualidad para mañana (jueves)”, afirmó.

El origen de este protocolo institucional se remonta a las severas inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en 2014, evento que evidenció la necesidad de contar con un plan de respuesta rápida en las escuelas. En ese entonces, fueron afectadas 342 instituciones educativas de 10 departamentos del país, interrumpiendo la actividad escolar de 28.665 estudiantes. Las clases presenciales fueron restablecidas recién después de 60 días en estas comunidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo exige el MEC identificar los peligros en cada escuela?

El plan de contingencia obliga a los establecimientos educacionales a elaborar un mapa de riesgo edilicio que identifique los puntos críticos de cada local antes del inicio de las tormentas. Este croquis preventivo exige señalar aulas vulnerables a filtraciones, techos deteriorados, árboles frondosos con riesgo de caída y tendidos eléctricos expuestos.

Asimismo, el protocolo señala que cada comunidad escolar incluso debe fijar y señalizar previamente las rutas de evacuación rápida y los espacios seguros dentro del predio para poner a resguardo a los alumnos ante vientos fuertes o inundaciones repentinas.

Lea más: Fernando de la Mora: Tejado y tinglado de una escuela quedaron totalmente perforados a causa del granizo

Este punto normalmente es practicado a inicios de cada curso lectivo, según la experiencia de cada centro escolar y las capacitaciones que pudieron recibir por parte de la Dirección de Gestión de Riesgos del MEC.

Este es el pronóstico extendido de la Meteorología para el jueves

A partir de mañana, jueves 08, aumentan las condiciones de inestabilidad en el país, con el ingreso de un sistema de tormentas desde el extremo sur de la región Oriental, según explica la meteoróloga Aracely Fernández, en un reporte divulgado por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Este sistema de tormentas se desplazaría luego a otros puntos en el transcurso del mismo día, pudiendo ocasionar fenómenos puntualmente importantes sobre su área de cobertura. Estas lluvias con tormentas eléctricas persistirían a lo largo del día viernes 09, e incluso parte del sábado 10 de octubre.

Durante lo que resta de la semana el ambiente se mantendría cálido, con mínimas en torno a 20 °C y máximas entre 23 y 30 °C, cielo nublado y vientos variables, con tendencia a rotar hacia el sector sur durante el día viernes 09.

Sin fondos del MEC para reparar escuelas: “Vamos a plantear polladas”

El presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, explicó que el gremio hasta ahora identificó 23 locales educativos que sufrieron daños por el temporal del fin de semana, entre Asunción y Central.

El gremialista,-que dio una conferencia de prensa esta tarde en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción, uno de los establecimientos afectados-, aseguró que no cuentan con recursos para refaccionar tejas destruidas y otros problemas que surgieron tras la caída de granizo. En este sitio, la directora Sonia Cañete había planteado una especie de campaña bajo la consigna de “dos tejas por alumno”.

“Nos recortaron toda la gratuidad este año en las instituciones educativas, no tenemos recursos los directores para afrontar los gastos necesarios”, reclamó.

Los directores de centros escolares denunciaron a este diario que en setiembre, la Educación Media aún no había recibido los fondos de gratuidad y que, además, en todos los sectores tuvieron un tijerazo de hasta el 33% en este concepto.