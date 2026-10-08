Video: en una escuela solicitan la donación de tejas para reparar el techo luego de la granizada

A consecuencia del fuerte temporal y la caída de granizo registrada el pasado fin de semana, la Escuela Básica Juan Alberto Samaniego, ubicada en las inmediaciones del Mercado de Abasto, sufrió severos destrozos en su techo, afectando a la totalidad de sus aulas y otras dependencias.

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Ante la imposibilidad de desarrollar clases presenciales de manera segura, las autoridades dispusieron el desarrollo de actividades académicas bajo la modalidad virtual.

El director del centro educativo, Derlis Ortiz, explicó que el impacto de la tormenta dejó agujeros, goteras y grietas en la cobertura del edificio.

“Son 15 aulas, o sea que todas las aulas en sí, incluyendo sanitarios, sufrieron estos daños. Representa un peligro realmente, pero nosotros como comunidad educativa nos estamos organizando para poder, lo más pronto posible, restablecer el servicio educativo en la presencialidad”, manifestó.

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Piden donaciones tras temporal

Para hacer frente a las reparaciones, padres, docentes y vecinos iniciaron una campaña de recolección de materiales de construcción y aportes económicos. Según estimaciones de la dirección, el costo total de los arreglos ronda los G. 20.000.000.

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“Estamos solicitando materiales para poder reparar tejas, tejuelitas, cemento y dinero en efectivo para costear la mano de obra, que es lo más importante. Necesitamos aproximadamente unas 5.000 tejas para poder reemplazar las que están agrietadas o rotas”, detalló Ortiz, señalando además que la alta demanda de albañiles en el barrio ha encarecido los costos de reparación.

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Plan de contingencia

Mientras persista el riesgo en las instalaciones, los estudiantes reciben materiales de trabajo y maletines pedagógicos proveídos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para priorizar contenidos en áreas como comunicación y matemáticas desde sus hogares.

Si bien la situación fue notificada a la Dirección de Infraestructura y a las supervisiones correspondientes del MEC, la reubicación de los alumnos en otra sede no resulta viable debido a la falta de espacios adecuados en la zona. Por tal motivo, la comunidad escolar apela a la solidaridad de la ciudadanía para acelerar el retorno de los estudiantes a las aulas.