Laboratoristas reclaman reducción horaria y mejor salario

La medida de fuerza, impulsada por el Sindicato Nacional de Laboratoristas (Sinalab), busca poner fin a lo que consideran una exclusión institucional respecto a otros profesionales del sistema de salud pública.

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Reducción de carga horaria a 20 horas semanales

El principal punto de la protesta es la inclusión de los trabajadores de laboratorio y afines como citotécnicos, hemoterapistas y transfusionistas, en la Resolución N.º 2683, normativa que regula la carga laboral a 20 horas semanales para diversas especialidades de blanco.

Actualmente, el personal de laboratorio cumple 30 horas semanales (132 horas mensuales), situación que, según denuncian, genera una grave sobrecarga física y mental. “Estamos expuestos diariamente a muestras biológicas, pacientes con patologías complejas y materiales altamente contaminantes. Trabajamos a un ritmo tan acelerado que aumentan los accidentes laborales con jeringas y bisturís. No pedimos privilegios, solicitamos estar incluidos en una norma que nos corresponde”, declaró el secretario general del Sinalab, Oscar Silva.

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Actualización del manual de funciones

Otro de los reclamos centrales es la actualización del Manual de Funciones y Competencias, un documento institucional que se encuentra desfazado desde el año 2013. Según el gremio, el Laboratorio Central de Salud Pública, entidad rectora del área, se ha negado a actualizar el texto bajo el argumento de que no es necesario, omitiendo la evolución tecnológica y los nuevos procedimientos adoptados tras la pandemia del COVID-19.

La falta de actualización del manual impacta en el escalafón laboral ya que los licenciados en Laboratorio Clínico no están incluidos actualmente en el Catálogo de Profesionales del MSPyBS. Esta omisión impide a los nuevos egresados tramitar su registro profesional, concursar para la nivelación salarial o acceder a nombramientos institucionales, entre otros procesos de desprecarización.

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“Hay compañeras que me han llamado llorando porque no pueden concursar a pesar de estar ejerciendo como licenciadas. Es una injusticia, considerando que en otras instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS) sí se les permite concursar”, enfatizó Silva.

Exigen decisiones urgentes

Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta en su nómina con unos 782 técnicos y 112 licenciados en laboratorio clínico registrados. Pese a haber mantenido reuniones previas con el viceministerio y la Dirección General de Estrategia de Recursos Humanos (DNERHS), los representantes sindicales señalaron que no aceptarán más mesas de diálogo dilatorias y exigen una resolución formal definitiva.

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Los manifestantes aguardan ser recibidos por las nuevas autoridades de la cartera sanitaria con la expectativa de solucionar un reclamo histórico para el sector.