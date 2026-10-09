Nacionales
09 de octubre de 2026 a la - 12:34

Laboratoristas reclaman reducción horaria y mejor salario

Manifestantes con carteles y banderas paraguayas exigen dignificación laboral en la protesta contra el MSPyBS.
Laboratoristas se manifestaron frente al MSPyBS exigiendo dignificación laboral y condiciones de trabajo adecuadas.Claudio Genes

Técnicos, licenciados en laboratorio clínico y profesionales afines se manifestaron este viernes frente a la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para exigir la resolución inmediata de una serie de reclamos laborales y administrativos que afectan al sector.

Por ABC Color
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La medida de fuerza, impulsada por el Sindicato Nacional de Laboratoristas (Sinalab), busca poner fin a lo que consideran una exclusión institucional respecto a otros profesionales del sistema de salud pública.

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Reducción de carga horaria a 20 horas semanales

El principal punto de la protesta es la inclusión de los trabajadores de laboratorio y afines como citotécnicos, hemoterapistas y transfusionistas, en la Resolución N.º 2683, normativa que regula la carga laboral a 20 horas semanales para diversas especialidades de blanco.

Grupo de laboratoristas con banderas y pancarta del sindicato Sinalab, en un clima nublado frente al hospital.
La medida de fuerza busca poner fin a lo que consideran una exclusión institucional respecto a otros profesionales del sistema de salud pública.

Actualmente, el personal de laboratorio cumple 30 horas semanales (132 horas mensuales), situación que, según denuncian, genera una grave sobrecarga física y mental. “Estamos expuestos diariamente a muestras biológicas, pacientes con patologías complejas y materiales altamente contaminantes. Trabajamos a un ritmo tan acelerado que aumentan los accidentes laborales con jeringas y bisturís. No pedimos privilegios, solicitamos estar incluidos en una norma que nos corresponde”, declaró el secretario general del Sinalab, Oscar Silva.

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Actualización del manual de funciones

Otro de los reclamos centrales es la actualización del Manual de Funciones y Competencias, un documento institucional que se encuentra desfazado desde el año 2013. Según el gremio, el Laboratorio Central de Salud Pública, entidad rectora del área, se ha negado a actualizar el texto bajo el argumento de que no es necesario, omitiendo la evolución tecnológica y los nuevos procedimientos adoptados tras la pandemia del COVID-19.

Grupo de manifestantes sostiene carteles y bandera paraguaya, con camisetas de SINALAB, en protesta frente a edificio del MSPyBS.
Los manifestantes dicen que no pueden acceder a concursos de promoción interna.

La falta de actualización del manual impacta en el escalafón laboral ya que los licenciados en Laboratorio Clínico no están incluidos actualmente en el Catálogo de Profesionales del MSPyBS. Esta omisión impide a los nuevos egresados tramitar su registro profesional, concursar para la nivelación salarial o acceder a nombramientos institucionales, entre otros procesos de desprecarización.

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“Hay compañeras que me han llamado llorando porque no pueden concursar a pesar de estar ejerciendo como licenciadas. Es una injusticia, considerando que en otras instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS) sí se les permite concursar”, enfatizó Silva.

Mujer con blusa azul sostiene pancarta en protesta frente al Hospital San Pablo, rodeada por otras mujeres con carteles.
Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta en su nómina con unos 782 técnicos y 112 licenciados en laboratorio clínico registrados.

Exigen decisiones urgentes

Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta en su nómina con unos 782 técnicos y 112 licenciados en laboratorio clínico registrados. Pese a haber mantenido reuniones previas con el viceministerio y la Dirección General de Estrategia de Recursos Humanos (DNERHS), los representantes sindicales señalaron que no aceptarán más mesas de diálogo dilatorias y exigen una resolución formal definitiva.

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Los manifestantes aguardan ser recibidos por las nuevas autoridades de la cartera sanitaria con la expectativa de solucionar un reclamo histórico para el sector.