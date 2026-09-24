Gremios de la Salud convocan a movilización para exigir reajuste salarial

Gremios y sindicatos del sector de la Salud convocan a una movilización frente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para reclamar un reajuste salarial de G. 1.000.000 para los grupos ocupacionales y administrativos.

Los trabajadores anunciaron que el martes 29 se manifestarán frente al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, situado en San Lorenzo, mientras que el miércoles 30 realizarán una convocatoria a nivel país frente al Ministerio de Salud Pública.

La medida es impulsada por trabajadores de distintos establecimientos sanitarios, quienes sostienen que sus salarios se encuentran desfasados desde hace varios años.

Entre los gremios que se suman a la movilización están los del Hospital de Villa Elisa, Ineram, Hospital Psiquiátrico, Hospital de Trauma, Hospital Distrital de San Pedro y el Hospital Materno Infantil de Trinidad.

La secretaria del Sindicato de Trabajadores del Hospital Pediátrico, Nelly Giménez, explicó que los funcionarios que ahora se sumarán a la manifestación forman parte del equipo de Salud Pública y que también necesitan una actualización de sus remuneraciones.

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“Nos estamos llamando a la movilización. Estamos pidiendo un reajuste salarial. Igual que los médicos, estamos desfasados con 10 años. Perdimos el valor adquisitivo con todo lo que va aumentando la canasta familiar y el combustible”, manifestó la referente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Pediátrico.

Indicó además que algunos trabajadores perciben apenas un monto superior al salario mínimo y que, luego de los descuentos, el ingreso disponible se reduce considerablemente.

“Los compañeros que cobran un poco más del salario mínimo, lo que les queda en bolsillo a veces es G. 1.800.000 o G. 1.400.000”, afirmó.

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Los gremios sostienen que esta situación afecta también las posibilidades de los trabajadores de continuar con su formación profesional.

Explicaron que el personal debe realizar capacitaciones, cursos y estudios de posgrado para mantenerse actualizados, pero que los ingresos actuales dificultan afrontar esos gastos.

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En el caso del personal de Enfermería, señalaron que algunos trabajadores perciben salarios de G. 3.600.000 y G. 4.620.000, pero que el monto disponible se reduce luego de los descuentos por jubilación y los gastos familiares.