Día Nacional del Ñandutí: postergan festejos previstos en Itauguá por alerta meteorológica

En la ciudad de Itauguá, la Municipalidad organizó actividades para este fin de semana para la recordación del Día Nacional del Ñandutí. Sin embargo, fueron trasladadas al sábado 17 y al domingo 18 de octubre debido a las condiciones meteorológicas anunciadas.

Los eventos festivos buscan revalorizar el tradicional tejido paraguayo, cuya técnica artesanal aspira a ser reconocida por la Unesco.

La Comisión Organizadora del Día Nacional del Ñandutí anunció que este año la celebración se enfocaría en la exposición de la artesanía en sus diferentes presentaciones, así como en un festival artístico que tendría lugar en el Paseo Guaraní. Sin embargo, a través de un comunicado, informó de la suspensión de las actividades.

Los organizadores explicaron que la decisión de reprogramar las actividades festivas fue tomada para resguardar la seguridad y el bienestar de los participantes, artesanos, artistas, expositores, invitados y público en general, con el propósito de garantizar el desarrollo de la celebración cultural en mejores condiciones.

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El ñandutí es uno de los tejidos artesanales más representativos de la identidad paraguaya y símbolo de Itauguá, conocida como la Capital del Ñandutí.

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Día Nacional del Ñandutí

El Día Nacional del Ñandutí fue instituido mediante la Ley Nº 6105/18, promulgada en 2018, que estableció el segundo domingo de octubre de cada año para homenajear esta expresión artesanal. La normativa tiene como objetivo proteger, fortalecer y difundir la técnica del tejido como elemento característico de la identidad cultural del Paraguay.

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La legislación también contempla la promoción de programas para incorporar la enseñanza del ñandutí en instituciones educativas, así como la realización de exposiciones y actividades culturales en homenaje a las artesanas. En 2019, la Secretaría Nacional de Cultura declaró Patrimonio Cultural Inmaterial los conocimientos, técnicas y métodos tradicionales de elaboración de este encaje.

Candidata ante la Unesco para Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La Secretaría Nacional de Cultura impulsa su candidatura para integrar la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, con el objetivo de contribuir a la salvaguardia y difusión de esta tradición. La Municipalidad de Itauguá también impulsa las gestiones.