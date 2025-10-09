Itauguá festeja el Día Nacional del Ñandutí

La Capital del Ñandutí, Itauguá, departamento Central, inicia este sábado una serie de actividades por el Día Nacional del Ñandutí, una de las artesanías más apreciadas de nuestro país.

La nutrida programación empieza este sábado a las 10:00 con apertura de la feria artesanal y patio de comidas en la plazoleta del templo; mientras que para las 16:00 está previsto un concurso infantojuvenil de ñandutí.

Para esta jornada se preparan niños y jóvenes, de 8 a 18 años de edad, y estarán tejiendo en vivo uno de los numerosos dechados, el takuru karê’i. La organización premiará a los mejores trabajos.

Para las 20:00 se realizará un momento de gratitud y reconocimiento a las reliquias vivientes de la localidad, las talentosas tejedoras, las más antiguas de las compañías y del microcentro.

Luego del homenaje se iniciará una peña folclórica con la actuación de artistas locales e invitados especiales. Todo se desarrollará en la plazoleta del templo de la Virgen del Rosario.

Domingo

La fiesta continúa el domingo, con el desfile de carrozas, todas alegóricas al ñandutí. Esta marcha se realizará sobre la calle Tte. Esteban Martínez, a partir de las 10:00. La apertura será con 150 bastidores de esta reliquia artesanal.

A las 13:00, la elección de la Miss Ñandutí 2025, que estará a cargo de un selecto grupo de jurado, luego continúa con una fiesta popular.

Mediante la Ley 6105, el Congreso Nacional estableció como Día Nacional del Ñandutí cada segundo domingo de octubre.

Mientras que para el 1 de noviembre se prepara la XLVI edición del Festival del Ñandutí, en el club Olimpia de esta ciudad.