Nacionales

Itauguá: suspenden el desfile de carrozas por pronóstico de tormenta

Las autoridades de la Municipalidad de Itauguá suspendieron el desfile de carrozas previsto para mañana domingo, por el Día Nacional del Ñandutí. Igualmente, queda postergada la elección de Miss Ñandutí para el domingo 26 de octubre. Sin embargo, las actividades programadas para hoy sábado se desarrollan con normalidad, como la feria y el reconocimiento a las artesanas.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
11 de octubre de 2025 - 12:47
El tradicional desfile de carrozas por el Día Nacional del Ñandutí, que debía realizarse mañana, queda para el domingo 26 de octubre.
El tradicional desfile de carrozas por el Día Nacional del Ñandutí, que debía realizarse mañana, queda para el domingo 26 de octubre.HIGINIO RUIZ DIAZ

Debido al pronóstico de tormentas anunciado por la Dirección de Meteorología e Hidrología para mañana domingo, las autoridades de la Municipalidad de Itauguá, departamento Central, decidieron suspender las actividades por el Día Nacional del Ñandutí.

Para mañana estaban previstos el desfile de carrozas y la elección de la Miss Ñandutí, pero ambas actividades se realizarán el próximo domingo 26 de octubre, desde las 10:00, en la plazoleta parroquial.

La feria artesanal se realiza hoy

La feria artesanal del Ñandutí se encuentra en marcha. También el concurso infantojuvenil se realiza hoy a las 16:00.
La feria artesanal del Ñandutí se encuentra en marcha. También el concurso infantojuvenil se realiza hoy a las 16:00.

Sin embargo, el programa establecido para hoy sábado se cumplirá íntegramente, siempre y cuando el factor climático lo permite. Una feria artesanal se inició a las 10:00 en la plazoleta parroquial, con patio de comidas.

Lea más: Itauguá: recuerdan un aniversario más de la muerte del poeta y músico Félix Fernández

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para las 16:00 está previsto un concurso infantojuvenil, del mismo participarán niños y jóvenes desde los 8 hasta 17 años de edad, que estará tejiendo en vivo uno de los numerosos dechados, el takuru Karê´i.

Los mejores trabajos de Ñandutí se podrá ver hoy durante la feria artesanal en la plazoleta del templo de Itauguá.
Los mejores trabajos de Ñandutí se podrá ver hoy durante la feria artesanal en la plazoleta del templo de Itauguá.

Luego, a las 20:00, la organización reconocerá a las reliquias vivientes de la localidad, las talentosas tejedoras, las más antiguas de las compañías y del microcentro. La jornada concluye con una peña folclórica con la actuación de artistas locales e invitados.

Enlace copiado