Itauguá: suspenden el desfile de carrozas por pronóstico de tormenta

Debido al pronóstico de tormentas anunciado por la Dirección de Meteorología e Hidrología para mañana domingo, las autoridades de la Municipalidad de Itauguá, departamento Central, decidieron suspender las actividades por el Día Nacional del Ñandutí.

Para mañana estaban previstos el desfile de carrozas y la elección de la Miss Ñandutí, pero ambas actividades se realizarán el próximo domingo 26 de octubre, desde las 10:00, en la plazoleta parroquial.

La feria artesanal se realiza hoy

Sin embargo, el programa establecido para hoy sábado se cumplirá íntegramente, siempre y cuando el factor climático lo permite. Una feria artesanal se inició a las 10:00 en la plazoleta parroquial, con patio de comidas.

Para las 16:00 está previsto un concurso infantojuvenil, del mismo participarán niños y jóvenes desde los 8 hasta 17 años de edad, que estará tejiendo en vivo uno de los numerosos dechados, el takuru Karê´i.

Luego, a las 20:00, la organización reconocerá a las reliquias vivientes de la localidad, las talentosas tejedoras, las más antiguas de las compañías y del microcentro. La jornada concluye con una peña folclórica con la actuación de artistas locales e invitados.