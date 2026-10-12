Estudiantes de Enfermería de la UNA exigen destitución de autoridades y denuncian amedrentamiento a docentes

Estudiantes y docentes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (FENOB-UNA) se movilizaron este lunes frente a la sede institucional para exigir una mesa de diálogo con el decanato y la atención urgente a una serie de reclamos académicos y laborales.

La convocatoria buscó visibilizar las dificultades por las que atraviesa la carrera y el supuesto amedrentamiento hacia el estamento docente.

En representación del alumnado, la estudiante Alexa Céspedes expuso la gravedad del conflicto y apuntó directamente contra la gestión del internado rotatorio.

“Pedimos la destitución de la licenciada Miriam Díaz, que es la coordinadora del internado rotatorio. Pedimos al señor decano un cambio dentro de nuestra carrera, que se cambie la coordinación, que se cambie la dirección para que no tengamos que elegir entre dejar a nuestros hijos o poder estudiar”, manifestó.

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Según denunciaron los manifestantes, los estudiantes deben asumir de su propio bolsillo la compra de insumos de bioseguridad básicos para realizar sus pasantías.

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“Nosotros debemos de comprar nuestro papel secamanos, nuestros tapabocas, nuestros guantes porque acá en la facultad nada no nos proveen. En los hospitales no hay nada y nosotros no podemos estar arriesgándonos para poder darle una buena atención a los pacientes”, cuestionó Céspedes.

Asimismo, la representante advirtió sobre la presión ejercida contra los profesores que intentan sumar sus reclamos a la mesa de trabajo institucional. “Acá los docentes son amenazados, son amenazados con sumarios, quieren ser manipulados, pero no son manipulados los docentes”, aseveró, señalando que la falta de respuestas escaló hasta generar un cuadro de salud crítico en una de las docentes afectadas.

“Tuvimos que llevar a la docente al Hospital de Clínicas, a la urgencia, para que se le pueda realizar estudios (...). No podemos estar esperando a que nuestros docentes tengan infarto, tengan ACV aquí en la institución para que sean escuchados”, recriminó.

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Por último, la vocera estudiantil lamentó la falta de flexibilidad institucional frente a situaciones climáticas adversas y acusó la falta de empatía hacia las alumnas que son madres. “Nuestra dignidad, nuestra salud está por adelante de todo lo que las autoridades quieran decirnos y querer manipularnos. Somos el estudiantado cansado de tener que pasar por estas penurias”, concluyó.