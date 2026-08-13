Bioquímicos y farmacéuticos reclaman reajuste salarial y advierten con ir a paro

Bioquímicos y químicos farmacéuticos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) se movilizan este jueves frente a la sede de la cartera sanitaria para exigir varias reivindicaciones laborales.

Entre los reclamos se menciona un reajuste salarial, desprecarización laboral, más nombramientos y contrataciones.

La movilización reúne a integrantes del Sindicato de Bioquímicos y Químicos Farmacéuticos del IPS (Sinproquips), la Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP), Sindicato de Bioquímicos del Ministerio de Salud (SBMS) y el Sindicato de Farmacéuticos y Químicos Farmacéuticos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (SIFAMSP).

Lea más: Crisis en IPS: cancelaciones a última hora, calvario en el call center y falta de remedios en la Clínica Boquerón

Reclaman reajuste salarial en el IPS

La doctora María Arce, una de los manifestantes, señaló que los profesionales reclaman reivindicaciones que permanecen postergadas desde hace más de una década. Entre ellas, destacó la necesidad de un reajuste salarial, debido a que los ingresos actuales de los profesionales se encuentran próximos al salario mínimo vigente, pese al nivel académico y profesional requerido para el ejercicio de sus funciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En el IPS hace más de una década que estamos sin reajuste salarial. Hoy un profesional bioquímico y farmacéutica está ganando G. 3.600.000 y hace 14 años estamos sin un incremento de salario”, declaró.

Los trabajadores plantean inicialmente un plan piloto que contemple un reajuste del 30%. Sin embargo, sostienen que, debido a la postergación acumulada durante más de una década, el incremento debería rondar el 70%.

Piden equidad en la carga horaria

Otro de los reclamos planteados durante la movilización apunta a la carga horaria de los profesionales que trabajan en el IPS.

Arce explicó que, dentro del sistema de salud, los bioquímicos y farmacéuticos cumplen entre 12 y 21 horas semanales, mientras que en la previsional la carga llega a unas 24 horas.

“Somos el único grupo de salud que tiene esa cantidad de horas en IPS”, declaró.

A esto se suma, según denuncian, una sobrecarga de trabajo en el IPS, por lo que consideran necesario ampliar la cantidad de funcionarios para responder a la demanda existente.

Exigen más nombramientos en el Ministerio de Salud

Los profesionales del Ministerio de Salud, por su parte, exigen un reajuste del 2,9% y un aumento en la cantidad de nombramientos.

Según explicaron los manifestantes, recientemente fueron habilitados solamente 120 cupos de nombramientos para bioquímicos, químicos farmacéuticos y odontólogos.

Los trabajadores señalaron que más de 400 profesionales bioquímicos figuran como contratados, por lo que plantean elevar como mínimo a 250 la cantidad de cupos disponibles para nombramientos.

Asimismo, solicitan aumentar la cantidad de contrataciones de bioquímicos para garantizar una mayor cobertura ante la demanda de los servicios de salud pública.

Lea más: “El médico queda a ciegas”: pacientes con cáncer claman a Peña por estudios de PET Scan

No descartan un paro

Los manifestantes esperan que durante esta jornada el titular del IPS, Isaías Fretes, y la ministra de Salud, María Teresa Barán, reciban a los representantes de los gremios para analizar sus reivindicaciones.

Los profesionales señalaron que buscan una respuesta concreta a sus pedidos de reajuste salarial, desprecarización laboral, más nombramientos y contrataciones.

En caso de no ser recibidos por las autoridades o de no obtener respuestas favorables a sus reclamos, los gremios advirtieron que podrían recurrir a una medida de fuerza y declarar un paro.