PGN 2027: legisladores cuestionan gastos de la UNA, denuncias de acoso y falta de investigaciones

La defensa del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) realizado ayer, jueves, abrió un debate sobre el uso de los recursos públicos y la calidad de la educación.

Legisladores cuestionaron la apertura de filiales sin estudios previos, la superposición con otras universidades públicas, los resultados en investigación universitaria, la formación tecnológica y denuncias de acoso en la casa de estudios.

Por su parte, la rectora Dra. Prof. Zully Vera sostuvo que la universidad necesita una inversión sostenida y que debe fortalecer sus sedes actuales antes de ampliar su presencia.

Para las Universidades Nacionales, el PGN 2027 plantea aumentos. En conjunto, las instituciones educativas contatán con G. 2,5 billones, unos US$ 387 millones al tipo de cambio presupuestado de G. 6.458. Dentro de ese presupuesto global, la UNA solicita G. 1,8 billones (cerca de US$ 287,86 millones).

Legislador cuestionan gasto de la UNA

El senador Líder Amarilla afirmó que el presupuesto de la UNA pasaría de US$ 286 millones en 2026 a US$ 288 millones en 2027. Según las cifras que expuso, las otras 9 universidades nacionales pasarían, en conjunto, de US$ 104 millones a US$ 105 millones.

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Amarilla cuestionó el alcance de ese gasto. Dijo que las universidades nacionales concentran apenas el 20% de los estudiantes universitarios. También señaló que existen carreras iguales de universidades públicas en una misma ciudad.

En ese sentido, mencionó la carrera de Derecho en Coronel Oviedo y Villarrica, y sostuvo que esa superposición supone gastos repetidos en docentes e infraestructura. “Hay carreras que tienen dos alumnos”, afirmó.

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Investigación universitaria y formación tecnológica

Otro de los puntos cuestionados por Amarilla fue el área de investigación de la UNA, afirmó que el mismo debe aportar soluciones para el agro. Planteó, en particular, el desarrollo de semillas y tecnología, ante los cobros de empresas multinacionales que describió durante su intervención.

El senador José Oviedo centró su consulta en la formación de profesionales para industrias tecnológicas. Relató que, ante pedidos para atraer fábricas de semiconductores desde Taiwán, la respuesta fue que Paraguay carece de personal con la preparación necesaria.

Su pregunta apuntó a los planes de la UNA para formar especialistas capaces de participar en esos proyectos y en áreas como la computación cuántica.

A estos cuestionamientos, Vera respondió que la Facultad Politécnica trabaja con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en programas de posgrado a nivel de doctorado.

También mencionó un proyecto estratégico adjudicado a esa facultad, pero no detalló su monto ni un calendario de resultados. “Eso también no garantiza si no hay una sostenibilidad en la inversión en investigación”, expresó la rectora sobre las oportunidades de cooperación con otros países.

Filiales de la UNA: reclamo por carreras superpuestas

A su turno, el diputado Raúl Benítez coincidió en que el presupuesto universitario es insuficiente, pero cuestionó la apertura de filiales sin estudios previos y la superposición con otras universidades públicas.

Además, reclamó una revisión de la gestión. Señaló problemas en la Facultad de Filosofía y describió condiciones precarias en los albergues de la UNA. “Vamos a venir todos los años a administrar acá pobreza, pobreza presupuestaria”, advirtió.

A esto Vera sostuvo que la orientación es consolidar las sedes existentes antes de abrir otras. Afirmó que ya hubo conversaciones con universidades de distintas regiones y que existen acuerdos para aprovechar equipos de investigación sin duplicar inversiones.

También explicó que parte de los pedidos de más recursos responde a exigencias de calidad académica. Como ejemplo, citó la necesidad de contar con un jefe de trabajos prácticos por cada 10 estudiantes en laboratorios.

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Arancel cero y plan de caja: consultas sin cifras

La senadora Esperanza Martínez pidió precisar cuánto dinero debe recibir la UNA para compensar los aranceles que dejó de cobrar por la gratuidad universitaria. Consultó cuál es el déficit previsto en el presupuesto.

Además, preguntó cómo funcionó el plan de caja de 2026, es decir, la programación de los fondos disponibles para efectuar pagos. Solicitó garantías para que esos recursos lleguen conforme a un calendario trimestral.

A este reclamo puntual, la rectora no presentó cifras sobre esa compensación ni respondió sobre el cumplimiento del plan de caja.

Altos salarios en Clínicas

En otro momento de la sesión el senador Oviedo, mencionó un caso judicializado de presuntos malos manejos en el Hospital de Clínicas.

Cuestionó salarios cercanos a G. 50 millones y transmitió denuncias de funcionarios sobre supuestas ausencias de médicos a sus turnos. Esos señalamientos tampoco tuvieron una respuesta específica por parte de Vera.

Denuncias de acoso en la UNA: tres facultades bajo verificación

La audiencia también incluyó reclamos de Esperanza Martínez y Celeste Amarilla por el uso de imágenes de mujeres y presuntas situaciones de acoso en el ámbito universitario.

Vera informó que la UNA presentó denuncias ante la Fiscalía y que los casos detectados alcanzaban a Ingeniería, Politécnica y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA).

La rectora mencionó inicialmente a tres personas de una facultad, pero no precisó un total de personas bajo investigación. Aclaró que no tenía datos sobre docentes involucrados.

También señaló que la universidad ofreció asistencia jurídica y apoyo de salud mental. Sobre un protocolo de acoso para toda la UNA, indicó que el Consejo Superior Universitario dispuso su elaboración.

Martínez exigió que el caso tenga responsables identificados y sanciones. “Yo no voy a dejar que eso sea una anécdota”, concluyó la senadora.