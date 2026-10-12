Huelga de bioquímicos: Salud recurrirá al chequeo físico tradicional

La Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP) convocó a una huelga de 78 horas, del 26 al 28 de octubre, en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Ante la posible reducción de los estudios laboratoriales por la ausencia de profesionales del sector, el ministro de Salud, Isaías Fretes, señaló que buscarán “elementos compensatorios” para sostener la atención a los pacientes durante los días de protesta.

En ese sentido, indicó que se recurrirá a la evaluación de los médicos clínicos, especialmente mediante el examen físico y los métodos tradicionales de diagnóstico, que consiste en la evaluación del paciente mediante la observación, la palpación y otros métodos para identificar signos de enfermedad y orientar un diagnóstico.

“Vamos a prever las formas para las cuestiones muy específicas y para que eso no falte. Pero para el gran porcentaje, que es lo común, vamos a trabajar con la clínica. El laboratorio puede fallar, pero el buen examen físico o la clínica no pueden fallar”, sostuvo.

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Fretes considera merecido el reclamo de los bioquímicos

El ministro reconoció la legitimidad de las reivindicaciones del sector y sostuvo que es necesario mejorar las condiciones del personal sanitario. “Hay que dignificar al personal de blanco”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que las respuestas a las demandas laborales deben sustentarse en criterios técnicos y en medidas que permitan establecer soluciones de largo plazo.

Como alternativa para abordar las reivindicaciones del gremio, Fretes indicó que propuso trabajar de manera conjunta en un proyecto de ley para establecer una carrera sanitaria, siguiendo como referencia el esquema planteado para el sector de enfermería.

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“Me parece que el pequeño aumento ocasional no soluciona el problema, hay que padronizar y darle un futuro”, declaró.

Bioquímicos reclaman reajuste salarial de G. 3.800.000

Actualmente, un bioquímico contratado percibe un salario de G. 4.300.000, mientras que el personal nombrado gana G. 5.000.000. Según denuncian desde el gremio, ambos montos quedaron ampliamente rezagados frente al costo de vida actual.

Los representantes del sector explicaron que, de acuerdo con análisis técnicos realizados junto a economistas, los bioquímicos sufrieron una pérdida del poder adquisitivo cercana al 80%.

Con base en ese estudio, solicitan un reajuste salarial de G. 3.800.000 adicionales. No obstante, aclararon que se mantienen abiertos al diálogo y a la negociación con las autoridades sanitarias para encontrar una solución a sus reivindicaciones.