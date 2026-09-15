Bioquímicos definirán si van a paro nacional: al igual que médicos, reclaman reajuste salarial

La movilización está programada para el 23 de septiembre, a las 8:00, frente al Ministerio de Salud. Desde allí, los profesionales caminarán hasta la Federación de Químicos del Paraguay para realizar la asamblea donde votarán si ejecutan la medida de fuerza extrema.

La representante de la Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP), Nathalia Zarza, confirmó que la decisión se tomará durante una asamblea extraordinaria. El gremio denuncia que los salarios permanecen congelados desde hace 14 años, lo que generó una pérdida del 77,9% del valor adquisitivo.

Los profesionales exigen la implementación de un escalafón profesional y mejoras en las condiciones laborales dentro de los laboratorios. Según Zarza, muchos bioquímicos “perciben montos cercanos al salario mínimo”, a pesar de contar con especializaciones, maestrías y doctorados financiados por cuenta propia.

El malestar del sector aumentó tras el anuncio de un acuerdo salarial alcanzado recientemente por el gremio médico. La vocera de la UBP cuestionó que el Ministerio de Salud “argumentó una economía de guerra para negar aumentos a los bioquímicos”, mientras otorgó beneficios a otros sectores.

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Zarza señaló que el gremio solicitó inicialmente un reajuste para alcanzar 2,8 salarios mínimos, cifra que percibían en 2012. Sin embargo, ante la coyuntura actual, ajustaron su pedido a 7,5 millones de guaraníes por vínculo, buscando una equiparación proporcional dentro de la cartera sanitaria.

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La representante gremial enfatizó que “el impacto presupuestario de esta solicitud representaría apenas el 0,093% del Presupuesto General de la Nación”. Los bioquímicos sostienen que su labor es imprescindible para el diagnóstico clínico, bacteriológico y molecular en el sistema público.

Condiciones laborales y movilización

Además del aspecto salarial, el gremio reporta carencias críticas en los laboratorios. “Muchos profesionales deben costear insumos básicos, como lavandina y papel higiénico, para garantizar la higiene mínima en sus lugares de trabajo”, sostuvo la representante de la UBP.

La falta de automatización en los laboratorios y la sobrecarga laboral son otros puntos de conflicto. “Algunos bioquímicos deben procesar entre 200 y 300 muestras por turno, mientras que otros laboratorios carecen de atención nocturna, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a otros centros asistenciales”, indicó.

En caso de aprobarse el paro, el servicio ambulatorio se verá afectado a nivel país. No obstante, la UBP aclaró que no se trata de una amenaza, sino de una decisión tomada ante la falta de respuestas por parte de las autoridades ministeriales.

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Zarza aseguró que, de concretarse la huelga, se mantendrá un sistema de guardia para atender las determinaciones críticas de pacientes internados, en terapia intensiva y urgencias. “El objetivo es no desatender las necesidades básicas de la población que depende del sistema público”, agregó.

El gremio mantiene la expectativa de ser convocado a una mesa de diálogo antes de la fecha límite. La vocera reiteró que los bioquímicos están dispuestos a negociar un aumento gradual, siempre que exista una voluntad política clara por parte del ministro de Salud, Isaías Fretes.