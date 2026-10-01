Bioquímicos anuncian huelga general de 78 horas por mejora salarial

La Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP) anunció una huelga general a nivel nacional que se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre, tras agotar todas las instancias de diálogo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sin obtener una propuesta concreta a sus demandas.

El anuncio fue ratificado por referentes del gremio, quienes señalaron que la medida de fuerza se adopta ante el cansancio del sector y la falta de respuestas gubernamentales a reclamos que llevan más de dos años sobre la mesa.

Actualmente, un bioquímico contratado percibe un salario de G. 4.300.000, mientras que el personal nombrado gana G. 5.000.000, montos que, según denuncian, quedaron ampliamente rezagados frente al costo de vida actual.

Desde el gremio explicaron que, de acuerdo con análisis técnicos realizados junto a economistas, el sector sufrió una pérdida del poder adquisitivo cercana al 80%. Con base en este estudio, solicitan un reajuste de G. 3.800.000 más en sus remuneraciones. No obstante, aclararon que se mantienen abiertos al diálogo y a la negociación con las autoridades sanitarias.

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“Hace dos años que venimos pidiendo una mesa de trabajo con los responsables del Ministerio de Salud. El nivel de vida que le podemos ofrecer a nuestra familia no compensa con el trabajo que realizamos ni con la formación que tenemos”, expresó Ramón Benitez, Secretario General Unión de Bioquímicos del Paraguaydes

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A renglón seguido recordó que recientemente mantuvieron un encuentro con el doctor retes, sin lograr un acuerdo satisfactorio.

Crisis en los laboratorios y falta de insumos

Además del reclamo salarial, la huelga busca visibilizar la precaria situación en la que operan los servicios públicos de salud en Asunción, el departamento Central y el interior del país.

Los bioquímicos denuncian una brecha de personal que persiste desde el año 2012, dificultando una atención con calidad y calidez.

A esto se suma la carencia crítica de reactivos, lo que obliga a los pacientes a deambular de un hospital a otro en busca de diagnósticos, así como la falta de equipos adecuados en diversas localidades del interior.

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Durante los tres días de paro nacional, un total aproximado de 170 laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios permanecerán con servicios ambulatorios suspendidos.

Sin embargo, el gremio garantizó la cobertura de los servicios imprescindibles y de alta sensibilidad a través de guardias mínimas. La atención médica se mantendrá con normalidad en áreas críticas como:

Unidades de Terapia Intensiva (UTI)

Servicios de Urgencias

Neonatología

Bancos de sangre

Los profesionales de la salud insistieron en que continúan abiertos a una mediación institucional y a la conformación de una mesa de trabajo tripartita, pero exigen al Ministerio de Salud una propuesta real y efectiva que permita destrabar el conflicto antes de la fecha fijada para el inicio de la huelga.