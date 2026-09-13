Nacionales
13 de septiembre de 2026 a la - 18:30

Bioquímicos reclaman más de 14 años sin reajuste salarial

Un grupo de bioquímicos en ropa blanca sostiene pancartas en una protesta, destacando a una mujer con un cartel sobre el Hospital Regional San Juan Bautista.
Bioquímicos protestan frente al Ministerio de Salud pidiendo reajuste salarial y mejores condiciones laborales en la cartera sanitaria y el IPS.Claudio Genes

El Sindicato Nacional de la Unión de Bioquímicos del Paraguay emitió un comunicado dirigido al ministro de Salud, Doctor Isaías Fretes, para exigir reivindicaciones históricas, denunciando que llevan más de una década sin mejoras salariales a pesar de su rol clave en el diagnóstico médico.

Por ABC Color

El Sindicato Nacional de la Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP) lanzó un firme reclamo dirigido al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Doctor Isaías Fretes, exigiendo atención a las demandas históricas del sector y denunciando que los profesionales bioquímicos llevan más de 14 años sin un reajuste salarial.

A través de un comunicado oficial, el gremio subrayó que esta falta de actualización salarial se mantiene a pesar del constante crecimiento de sus responsabilidades, la alta exigencia de su formación profesional y el rol fundamental que desempeñan dentro del sistema sanitario público.

“Los bioquímicos somos uno de los pilares del equipo multidisciplinario de salud, siendo nuestra labor indispensable para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes”, enfatiza el pronunciamiento, recordando además una premisa fundamental del sector: “Sin diagnóstico, no hay tratamiento”.

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Ante este escenario, la organización sindical hizo un llamado directo al titular de la cartera sanitaria para que escuche y tome en cuenta las reivindicaciones del sector, promoviendo medidas concretas orientadas a lograr la dignificación, el reconocimiento institucional y una justa remuneración para la profesión.

El comunicado cierra con una contundente aclaración hacia las autoridades y la ciudadanía: “No pedimos privilegios. Pedimos reconocimiento y justicia salarial”.