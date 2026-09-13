Bioquímicos reclaman más de 14 años sin reajuste salarial

El Sindicato Nacional de la Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP) lanzó un firme reclamo dirigido al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Doctor Isaías Fretes, exigiendo atención a las demandas históricas del sector y denunciando que los profesionales bioquímicos llevan más de 14 años sin un reajuste salarial.

A través de un comunicado oficial, el gremio subrayó que esta falta de actualización salarial se mantiene a pesar del constante crecimiento de sus responsabilidades, la alta exigencia de su formación profesional y el rol fundamental que desempeñan dentro del sistema sanitario público.

“Los bioquímicos somos uno de los pilares del equipo multidisciplinario de salud, siendo nuestra labor indispensable para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes”, enfatiza el pronunciamiento, recordando además una premisa fundamental del sector: “Sin diagnóstico, no hay tratamiento”.

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Ante este escenario, la organización sindical hizo un llamado directo al titular de la cartera sanitaria para que escuche y tome en cuenta las reivindicaciones del sector, promoviendo medidas concretas orientadas a lograr la dignificación, el reconocimiento institucional y una justa remuneración para la profesión.

El comunicado cierra con una contundente aclaración hacia las autoridades y la ciudadanía: “No pedimos privilegios. Pedimos reconocimiento y justicia salarial”.

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