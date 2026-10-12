Inscripciones abiertas para el Cimefor: estos son los requisitos

El Cimefor es una institución de las Fuerzas Armadas de Paraguay que permite a jóvenes estudiantes o egresados de nivel medio y universitario realizar una formación militar voluntaria.

Su objetivo es formar a los participantes para que puedan desempeñarse como oficiales o suboficiales de reserva en caso de una movilización nacional, o completar una instrucción cívico-militar durante sus vacaciones.

Las fuerzas habilitadas son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Paraguaya. Si bien antes solo hombres podían acceder al Cimefor, desde el año 2024 se autorizó y habilitó formalmente el ingreso de mujeres junto a los varones.

La instrucción presencial se realiza durante un periodo de seis semanas al año, generalmente en los meses de verano, aprovechando el receso de los estudios.

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Requisitos para ingresar al Cimefor

El requisito para poder fomar parte de los grupos que reciben formación en el Cimefor es presentar una carpeta con los datos completos (nombre, apellido, número de documento, número de teléfono y dirección de correo electrónico).

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Ya en una segunda etapa, se pide para su inscripción a los aspirantes los siguientes requisitos:

Ser ciudadano paraguayo .

Acreditar ser estudiante o haber culminado sus estudios.

Edad 18 años cumplidos o en caso de tener 17 años, contar con autorización de los padres.

Ser voluntario .

copia simple de su documento de identidad .

Solicitud simple de inscripción al Cimefor Ejército.

Firmar el acta de compromiso, dando conformidad de aceptación de las exigencias establecidas para el ingreso al Cimefor, dando fe de veracidad y legalidad de los documentos presentados.

También piden una serie de estudios médicos que deben ser presentados para la evaluación médica, que son los siguientes:

Electrocardiograma con informe médico.

Análisis de sangre (glicemia, tipificación sanguínea).

B – HCG (Test de Embarazo para mujeres).

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Los uniformes requeridos para recibir la capacitación, una vez concluidas y superadas las etapas previas, son los siguientes:

Uniforme verde olivo mangas largas.

Cinto de cáñamo color verde.

Botas color negro.

Birrete verde olivo con carrilera color negro.

Remera color verde olivo cuello escote “V”.

Remera color negro cuello redondo para Educación Física.

Short color negro para Educación Física.

Medias deportivas de color negro para Educación Física.

Calzado deportivo color negro para Educación Física.

Por último, requieren la adquisición de cuaderno universitario, bolígrafo, lápiz de papel y borrador como útiles para la instrucción.

Para las inscripciones, habilitadas desde el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre, se reciben las solicitudes de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 horas en la sedes de Cimefor de las fuerzas habilitadas. Para más informes se pueden comunicar al: 0984 46 92 12 y 0981 15 48 56.