Justicia Militar procesa a subteniente por presunto castigo corporal y otros hechos

La Suprema Corte de Justicia Militar (Sucorjumil) informó hoy que este jueves 24 de septiembre, aproximadamente a las 20:00, el Juzgado de Instrucción Militar del Tercer Turno y la Fiscalía de Turno se constituyeron en la Escuela de Infantería del Ejército por un supuesto hecho de abuso de autoridad (castigo corporal), sindicando como presunto agresor al subteniente de Infantería Ignacio Vera.

Conforme a los datos, la Escuela de Infantería “Cnel. Inf. (SR) Arturo Bray” del Ejército Paraguayo tiene su sede principal en la localidad de Nueva Asunción (zona de Remansito), Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.

Asimismo, conforme a los datos oficiales, tras las diligencias correspondientes, mediante Auto de Instrucción N° 43, se ordenaron el procesamiento y la detención del oficial por los presuntos delitos de abuso de autoridad, lesión, cohecho y faltas contra la disciplina militar.

La Suprema Corte de Justicia Militar señala que “reafirma su compromiso con el cumplimiento estricto de la ley, garantizando transparencia, independencia y celeridad en las investigaciones”.

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Otro caso en la Armada

En junio pasado, se registró otro caso de supuesto abuso corporal en la Armada Paraguaya. En ese entonces, la Suprema Corte de Justicia Militar anunció la investigación de un supuesto hecho de “abuso de autoridad y lesión” contra un alumno de la Escuela de Suboficiales de la Armada Paraguaya.

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En esa ocasión, el Gral. Div. Aer. Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, informó que el denunciante fue un exgrumete que solicitó su desvinculación de la Escuela de Suboficiales. El jefe militar indicó que la Justicia Militar y el Juzgado de Instrucción Militar intervinieron en el caso.