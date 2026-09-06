Misiones: tareas para enfrentar a El Niño con apoyo de las Fuerzas Armadas

El departamento de Misiones se encuentra entre las zonas de mayor riesgo ante la llegada del fenómeno climático El Niño y las Fuerzas Armadas ya activaron un plan de contingencia para apoyar a los municipios y a la Gobernación en caso de inundaciones, crecidas de ríos y otras emergencias.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, afirmó que la institución ya ejecuta trabajos preventivos y tiene listas sus unidades para intervenir cuando sea necesario.

El secretario de Estado explicó que la Segunda División de Caballería y el Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en San Juan Bautista, serán las unidades encargadas de coordinar las acciones en Misiones.

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“La Segunda División de Caballería y el Segundo Cuerpo de Ejército, que están asentados acá, tienen la misión de coordinar con los intendentes y con el gobernador para que, cuando llegue el momento, el esfuerzo que hagamos sea canalizado adecuadamente”, señaló.

González indicó que el Gobierno puso en marcha un operativo nacional de prevención hace dos meses, tras una convocatoria realizada por el presidente Santiago Peña.

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“No solamente las Fuerzas Armadas, el Gobierno del Paraguay está abocado a realizar todas las tareas y todas las prevenciones posibles para aminorar los efectos del fenómeno de El Niño”, sostuvo.

Tareas preventivas y maquinaria militar

El ministro informó que el Comando de Ingeniería ya realiza tareas de descolmatación y limpieza de arroyos y cauces hídricos, además de movilizar maquinaria pesada en varios departamentos para reducir el riesgo de inundaciones.

“Estamos realizando trabajos de descolmatación de los arroyos y de los cauces con las maquinarias del Comando de Ingeniería; realizamos trabajos de limpieza”, expresó.

Añadió que también existe un plan para poner predios militares a disposición de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) como albergues o centros logísticos para la asistencia a familias damnificadas.

Misiones, uno de los departamentos más expuestos

De acuerdo con la Gobernación de Misiones y la Dirección de Meteorología e Hidrología, el período más crítico del fenómeno se espera entre octubre y diciembre de 2026, cuando podrían registrarse entre 400 y 500 milímetros de lluvia por mes, un volumen muy superior al promedio para esa época.

Las ciudades con mayor riesgo por la crecida de los ríos Paraná y Tebicuary son Ayolas, Yabebyry y Villa Florida, aunque las lluvias intensas también podrían afectar a los otros distritos del departamento, provocando anegamientos urbanos, daños en caminos vecinales y perjuicios a la producción agropecuaria.

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Ante este escenario, los municipios trabajan en la conformación de Centros de Operaciones de Emergencia (COE) y en la elaboración de mapas de riesgo para identificar a las comunidades más vulnerables y coordinar una respuesta más rápida con las instituciones nacionales.

Meteorología y organismos internacionales advierten que existe una probabilidad cercana al 95 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante la primavera y el verano 2026-2027, por lo que las autoridades instan a fortalecer las medidas de prevención y preparación en todo el país.