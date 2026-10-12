Lluvias, crecida de ríos y caminos destruidos en San Pedro

Las precipitaciones ponen en evidencia la precariedad de la infraestructura vial en el departamento de San Pedro, donde numerosas calles urbanas se encuentran en deplorable estado y los caminos de tierra se vuelven prácticamente intransitables. A esto se suman las rutas nacionales deterioradas, con baches y tramos que representan un riesgo para los conductores.

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Ríos crecidos y productores afectados

Uno de los puntos más preocupantes es el desborde del río Aguaraymí, que ocasiona perjuicios a los productores de ladrillos instalados en sus inmediaciones. Unos 450 oleros de Nueva Germania, Tacuatí, Santa Rosa del Aguaray y San Pedro de Ycuamandyyú dependen de esta actividad económica, que se ve perjudicada por la crecida del cauce y las persistentes lluvias.

Mientras tanto, el río Jejuí mantiene en vilo a las comunidades ribereñas debido al aumento de su caudal. El río Paraguay también registra un repunte, por lo que las poblaciones asentadas en zonas bajas siguen con preocupación la evolución de los cauces hídricos.

Calles y rutas en estado crítico

En las ciudades, las calles presentan importantes daños y dificultades para la circulación, mientras que en las comunidades rurales el barro y el deterioro de los caminos complican el desplazamiento de los pobladores, el traslado de productos agrícolas y el acceso a servicios básicos.

La situación afecta a distintas rutas del departamento. La PY08, la PY11 y la PY22 presentan sectores deteriorados y baches peligrosos, mientras que la vía que conecta San Pedro con Concepción también registra irregularidades y tramos que dificultan el tránsito, pese a que las obras aún no están completamente concluidas.

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En el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, comunidades como Barbero, Piri Pucú, San Pedro Poty y Mbokajaty enfrentan serias dificultades para movilizarse. Con cada lluvia, los caminos rurales empeoran y aumentan los obstáculos para los vecinos que necesitan trasladarse por motivos laborales, educativos o de salud.

Reclamos por mantenimiento e infraestructura

La capacidad de respuesta institucional también está en el centro de los reclamos. La disponibilidad limitada de maquinarias y las dificultades para mantener los caminos en condiciones transitables complican las intervenciones, mientras las municipalidades y la Gobernación de San Pedro deben hacer frente a numerosas necesidades en todo el departamento.

El escenario representa un desafío para las próximas administraciones municipales, que deberán atender las demandas de infraestructura vial y buscar soluciones para las comunidades más afectadas.

Con las lluvias persistentes, la preocupación se concentra tanto en las familias ribereñas como en los productores y pobladores que dependen de caminos transitables. La crecida de los ríos y el deterioro de las vías vuelven a exponer las dificultades que enfrenta San Pedro cada vez que se registran precipitaciones abundantes.